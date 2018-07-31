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Агент Фернандеса: Марио не покинет ЦСКА

Агент защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машадо опроверг информацию о возможном трансфере своего клиента в мадридский "Атлетико".

"Переговоров с "Атлетико" мы не ведём. Марио не покинет ЦСКА. Это его желание, он никуда не уходит", - цитирует Фернандеса "Чемпионат.сом".

В прошлом сезоне Фернандес принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 результативными передачами.
Теги: Фернандес ЦСКА
Сегодня, 17:18
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(2)
№5 Написал: КрысОвцы Котло-ванна (Сегодня, 18:08) #
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online

Цитата: serega_user
Да, никому не нужен

Молодец, что подтвердил


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Бе-еримор, а крысы - это больно?
Регистрация: 31.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 18:03) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: КрысОвцы
Скрипач никому не нужен

Да, никому не нужен ваш Промес.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: КрысОвцы Котло-ванна (Сегодня, 17:38) #
  • -8
  •  (10)
online

Скрипач никому не нужен


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Бе-еримор, а крысы - это больно?
Регистрация: 31.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 17:35) #
  • +1
  •  (5)

Отличная новость...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 17:23) #
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  •  (5)
online

Хорошая новость..........
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
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