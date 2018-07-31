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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Салугин: "Амкар" должен мне 5 зарплат
Бывший нападающий "Амкара" Александр Салугин рассказал о разбирательствах с клубом.
– Один суд у "Амкара" я уже выиграл, еще один будет дальше. Мне должны 5 зарплат. Другим ребятам тоже должны, но чуть поменьше.
О конкретных суммах распространяться я бы не хотел. Собирается ли клуб рассчитаться – непонятно. По факту этого не происходит.
– Ваш первый иск удовлетворили. Что дальше?
– У них арестовали счета. Пару машин, которые принадлежат клубу. Больше у них толком ничего нет.
Мне хотелось бы, чтобы власти посодействовали. Может быть, губернатор [Максим Решетников]. Игроки свое дело сделали, отработали контракты. Все обязательства выполняли, работали на благо команды. И она сохранила место в премьер-лиге.
– Довольны тем, что "Амкар" прекратил существование?
– Не знаю, как вышло, что клуб закрыли. Слов нет. В Перми было много положительного. За все три года, что я был в команде, мы сохраняли прописку в премьер-лиге, справлялись с поставленными задачами. Я плюс-минус играл, когда-то больше, когда-то меньше, но пользу команде всегда приносил, – сказал футболист.
Sport24
– Один суд у "Амкара" я уже выиграл, еще один будет дальше. Мне должны 5 зарплат. Другим ребятам тоже должны, но чуть поменьше.
О конкретных суммах распространяться я бы не хотел. Собирается ли клуб рассчитаться – непонятно. По факту этого не происходит.
– Ваш первый иск удовлетворили. Что дальше?
– У них арестовали счета. Пару машин, которые принадлежат клубу. Больше у них толком ничего нет.
Мне хотелось бы, чтобы власти посодействовали. Может быть, губернатор [Максим Решетников]. Игроки свое дело сделали, отработали контракты. Все обязательства выполняли, работали на благо команды. И она сохранила место в премьер-лиге.
– Довольны тем, что "Амкар" прекратил существование?
– Не знаю, как вышло, что клуб закрыли. Слов нет. В Перми было много положительного. За все три года, что я был в команде, мы сохраняли прописку в премьер-лиге, справлялись с поставленными задачами. Я плюс-минус играл, когда-то больше, когда-то меньше, но пользу команде всегда приносил, – сказал футболист.
Sport24
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