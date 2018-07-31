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Александр Салугин: "Амкар" должен мне 5 зарплат

Бывший нападающий "Амкара" Александр Салугин рассказал о разбирательствах с клубом.

– Один суд у "Амкара" я уже выиграл, еще один будет дальше. Мне должны 5 зарплат. Другим ребятам тоже должны, но чуть поменьше.

О конкретных суммах распространяться я бы не хотел. Собирается ли клуб рассчитаться – непонятно. По факту этого не происходит.

– Ваш первый иск удовлетворили. Что дальше?

– У них арестовали счета. Пару машин, которые принадлежат клубу. Больше у них толком ничего нет.

Мне хотелось бы, чтобы власти посодействовали. Может быть, губернатор [Максим Решетников]. Игроки свое дело сделали, отработали контракты. Все обязательства выполняли, работали на благо команды. И она сохранила место в премьер-лиге.

– Довольны тем, что "Амкар" прекратил существование?

– Не знаю, как вышло, что клуб закрыли. Слов нет. В Перми было много положительного. За все три года, что я был в команде, мы сохраняли прописку в премьер-лиге, справлялись с поставленными задачами. Я плюс-минус играл, когда-то больше, когда-то меньше, но пользу команде всегда приносил, – сказал футболист.

Sport24
Теги: Салугин Амкар
Сегодня, 19:25
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№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:39) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
За 3 года в Амкаре сыграл 42 матча и забил 4!!!!!!!!!гола! Какие заоплаты, нахлебник?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:32) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ты и на одну не наиграл
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: DenStavropol Ставрополь (Сегодня, 19:27) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бедняга, московский мажор первый ноет за бабки. Молчал бы уже
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
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