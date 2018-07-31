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Анатолий Мещеряков: Хеведес? Подписали обученного игрока на приличных условиях

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков – о приобретении чемпиона мира-2014 Бенедикта Хеведеса.

- Почему выбор пал именно на Хеведеса?

- Подписали нормального обученного игрока на приличных условиях.

- Немец согласился быстро на переход?

- Ход переговоров и срок соглашения не комментирую - это договоренности между клубом и футболистом.

- Когда новичок присоединится к команде?

- Когда определит Юрий Семин. Кто и когда выходит на поле решает только тренерский штаб. Это его прерогатива.

- Ожидать ли еще приобретений этим летом?

- Когда и если с кем-нибудь подпишем договор, то официально объявим об этом на нашем сайте.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мещеряков Локомотив Хеведес
Вчера, 23:19
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