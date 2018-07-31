Анатолий Мещеряков: Хеведес? Подписали обученного игрока на приличных условиях

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков – о приобретении чемпиона мира-2014 Бенедикта Хеведеса.- Подписали нормального обученного игрока на приличных условиях.- Ход переговоров и срок соглашения не комментирую - это договоренности между клубом и футболистом.- Когда определит Юрий Семин. Кто и когда выходит на поле решает только тренерский штаб. Это его прерогатива.- Когда и если с кем-нибудь подпишем договор, то официально объявим об этом на нашем сайте.