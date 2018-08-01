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Далер Кузяев признан лучшим игроком "Зенита" в матче против "Енисея"

Болельщики "Зенита" признали полузащитника Далера Кузяева лучшим игроком встречи 1-го тура РПЛ против "Енисея" (2:0).

25-летний хавбек вышел на замену в этом матче и забил гол.

ФК "Зенит"
Теги: Кузяев Зенит
Сегодня, 18:31
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