Далер Кузяев признан лучшим игроком "Зенита" в матче против "Енисея"

Болельщики "Зенита" признали полузащитника Далера Кузяева лучшим игроком встречи 1-го тура РПЛ против "Енисея" (2:0).25-летний хавбек вышел на замену в этом матче и забил гол.