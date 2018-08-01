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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Александр Трошечкин: по задолженностям никому ничего от "Тосно" не приходило
Полузащитник Александр Трошечкин заявил, что, по его информации, "Тосно" не гасил задолженности по зарплате ни перед кем из бывших футболистов клуба.
Палата по разрешению споров РФС во вторник приняла решение прекратить производство по ряду дел о взыскании задолженностей по трудовым договорам с футбольного клуба "Тосно". В частности, были закрыты дела Антона Заболотного, Яна Казаева, Вагиза Галиулина, Резиуана Мирзова, Александра Трошечкина, Руслана Абазова, Андрея Буйволова, Рустема Мухаметшина, перед которыми у "Тосно" остались долги по зарплате.
"Насколько я знаю, по задолженностям никому ничего от "Тосно" не приходило. А о том, что Палата по разрешению споров закрыла дела, узнал только от вас", - цитирует Трошечкина РИА Новости.
Палата по разрешению споров РФС во вторник приняла решение прекратить производство по ряду дел о взыскании задолженностей по трудовым договорам с футбольного клуба "Тосно". В частности, были закрыты дела Антона Заболотного, Яна Казаева, Вагиза Галиулина, Резиуана Мирзова, Александра Трошечкина, Руслана Абазова, Андрея Буйволова, Рустема Мухаметшина, перед которыми у "Тосно" остались долги по зарплате.
"Насколько я знаю, по задолженностям никому ничего от "Тосно" не приходило. А о том, что Палата по разрешению споров закрыла дела, узнал только от вас", - цитирует Трошечкина РИА Новости.
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