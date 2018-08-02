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В. Березуцкий: настало время убрать лимит

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился мнением о лимите на легионеров, действующем в российском футболе.

"С самого начала я был против лимита. Пора его убирать. Нужна свободная конкуренция. Или хотя бы лимит на заявку 10+15, чтобы тренер мог ставить лучших из имеющихся.

Клубы покупают шлак? Многое зависит от государственного финансирования. Когда человек тратит свои деньги, то не привезёт шлак. Разве что 1 раз из 10 ошибётся. А когда чужие – 9 из 10", — сказал Березуцкий.

Чемпионат
Теги: Березуцкий В.
Сегодня, 11:50
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5
(5)
№5 Написал: Sandro-2003 Чебоксары (Сегодня, 12:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
он сам ответил на свой вопрос. сперва клубы должны стать частными
Регистрация: 31.08.2011 [жалоба]
№4 Написал: realista 43 (Сегодня, 12:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
10+15
вот самое оно
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: пончевед (Сегодня, 11:58) #
  • -6
  •  (10)

это одно вью было и его на 2 дня растягивают или Васе стало не уй делать и он только пи3дит теперь сидит в микрофон?
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 11:58) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Вася прав


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:55) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дерзай!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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