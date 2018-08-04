"Арсенал" обыграл "Зенит" в матче молодежного первенства

Футболисты "Арсенала" нанесли поражение "Зениту" в матче второго тура молодежного первенства России со счетом 1:0.Единственный мяч в матче на 31-й минуте забил Артем Максименко.Матч основных команд в рамках второго тура чемпионата России пройдет в субботу и начнется в 16:30 по московскому времени.