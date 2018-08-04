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"Арсенал" обыграл "Зенит" в матче молодежного первенства

Футболисты "Арсенала" нанесли поражение "Зениту" в матче второго тура молодежного первенства России со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче на 31-й минуте забил Артем Максименко.

Матч основных команд в рамках второго тура чемпионата России пройдет в субботу и начнется в 16:30 по московскому времени.
Теги: Арсенал Тула Зенит
Сегодня, 15:36
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№3 Написал: ygronomov (Сегодня, 17:03) #
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нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 16:11) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Никакого отношения к матчу. Просто немножко перца - повод пофлудить недоброжелателям.

Новость-то давнишняя. Просто сейчас кому-то хочется гомница подкинуть.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что-то Горшков ни черта мышей не ловит.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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