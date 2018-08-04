"Арсенал" обыграл "Зенит" в матче молодежного первенства

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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14:47
"ПСЖ" — "Монако": Буффон выйдет в основе, Неймар – в запасе, Головин - вне заявки "Монако" (8)
"ПСЖ" — "Монако": Буффон выйдет в основе, Неймар – в запасе, Головин - вне заявки "Монако" (8)
13:47
Ал. Миранчук: "Локомотиву" пора рвать всех подряд! В матче со "Спартаком" этим и займемся (39)
Ал. Миранчук: "Локомотиву" пора рвать всех подряд! В матче со "Спартаком" этим и займемся (39)
12:49
Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром" (4)
Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром" (4)
11:28
Агент Тибо Куртуа: мой клиент уже много раз дал понять "Челси", что он хочет уйти. Клубу лучше отпустить его в "Реал" (1)
Агент Тибо Куртуа: мой клиент уже много раз дал понять "Челси", что он хочет уйти. Клубу лучше отпустить его в "Реал" (1)
11:19
"Армавир" передумал сниматься с ФНЛ (6)
"Армавир" передумал сниматься с ФНЛ (6)
08:49
Брель Эмболо попрощался с "Шальке", о переходе в "Локомотив" может быть объявлено сегодня (16)
Брель Эмболо попрощался с "Шальке", о переходе в "Локомотив" может быть объявлено сегодня (16)
08:28
ЦСКА может вернуть Бибраса Натхо (4)
ЦСКА может вернуть Бибраса Натхо (4)
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Константин Рауш: было очень обидно пропустить чемпионат мира (1)
Константин Рауш: было очень обидно пропустить чемпионат мира (1)
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"Зенит" сыграет с минским "Динамо" на "Петровском" (18)
"Зенит" сыграет с минским "Динамо" на "Петровском" (18)
"Арсенал" обыграл "Зенит" в матче молодежного первенства
Футболисты "Арсенала" нанесли поражение "Зениту" в матче второго тура молодежного первенства России со счетом 1:0.
Единственный мяч в матче на 31-й минуте забил Артем Максименко.
Матч основных команд в рамках второго тура чемпионата России пройдет в субботу и начнется в 16:30 по московскому времени.
Единственный мяч в матче на 31-й минуте забил Артем Максименко.
Матч основных команд в рамках второго тура чемпионата России пройдет в субботу и начнется в 16:30 по московскому времени.
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