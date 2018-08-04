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Агент: Джорджевич и "Зенит"? Все решится сегодня вечером или завтра

Игор Глушевич, официальный представитель форварда "Зенита" Луки Джорджевича, рассказал, когда определится будущее черногорского нападающего.

"Останется ли Джорджевич в "Зените"? Все решится либо сегодня вечером, либо завтра", - цитирует Глушевича "Спорт-Экспресс".

Из-за лимита на легионеров 24-летний нападающий не проходит в заявку сине-бело-голубых на сезон-2018/19. Ранее Глушевич подтвердил интерес к своему клиенту со стороны ЦСКА.
Теги: Джорджевич Зенит
Сегодня, 17:25
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