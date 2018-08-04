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Тренер "Краснодара" о ДТП со Смоловым: если бы фамилия была другая у человека, никто бы не обратил на это внимания

Тренер "Краснодара" Олег Фоменко сообщил, что ситуация с аварией, в которую в среду попал форвард Федор Смолов, не повлияла на подготовку к игре с "Уралом" (2:1).

"Федя сегодня бегал, старался. После ДТП он был на тренировке. Федя целенаправленно готовился к игре", – сказал Фоменко в ответ на вопрос, повлияло ли ДТП на настрой Смолова и подготовку к игре.

Он добавил, что не собирается применять к Смолову никаких санкций из-за аварии.

"Я никак не собираюсь поступать. Если бы фамилия была другая у человека, никто бы не обратил на это внимания, а из-за того, что человек публичный [этому ДТП уделяют много внимания]... Это с каждым может произойти", – сказал Форменко в ответ на вопрос, как он собирается поступить со Смоловым в связи с ДТП.

"Р-Спорт"
Теги: Краснодар Смолов
Сегодня, 20:31
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3
(1)
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:03) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dekkaktus
Цитата: tiki
ну да, каждый день в Краснодаре тачки за 9 лямов гоняют по ночам, разбиваются и сбегают. а потом латентно признаются. и то...только если к стенке прижали
Это с каждым может произойти

вот уж ооооочень сильно сомневаюсь
почему то мои друзья и родственники с головой на плечах.и в такое не попадали ни разу
а у этих талант...что Ионов, что Смолов, что Кокорин, что мелкий игрок молодежки Зенита, вроде даже Керж ловился...
знаете..это как в уже устарелой шутке "Совпадение? Не думаю..."

Молчал бы, вашего так вообще на наркоте спалили...

а почему мне молчать?меня что ли ловили на этом?ты полный дурак, честно, если ты это всерьез написал. Я понимаю.суббота.трезвей
его никто и не отмазывал
а этот еще и скрылся.потом пытался отмазаться и так далее
не пиши ерунду.
не позорься
хотя этим комментом уже успел


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 21:58) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: tiki
ну да, каждый день в Краснодаре тачки за 9 лямов гоняют по ночам, разбиваются и сбегают. а потом латентно признаются. и то...только если к стенке прижали
Это с каждым может произойти

вот уж ооооочень сильно сомневаюсь
почему то мои друзья и родственники с головой на плечах.и в такое не попадали ни разу
а у этих талант...что Ионов, что Смолов, что Кокорин, что мелкий игрок молодежки Зенита, вроде даже Керж ловился...
знаете..это как в уже устарелой шутке "Совпадение? Не думаю..."

Молчал бы, вашего так вообще на наркоте спалили...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:32) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну да, каждый день в Краснодаре тачки за 9 лямов гоняют по ночам, разбиваются и сбегают. а потом латентно признаются. и то...только если к стенке прижали
Это с каждым может произойти

вот уж ооооочень сильно сомневаюсь
почему то мои друзья и родственники с головой на плечах.и в такое не попадали ни разу
а у этих талант...что Ионов, что Смолов, что Кокорин, что мелкий игрок молодежки Зенита, вроде даже Керж ловился...
знаете..это как в уже устарелой шутке "Совпадение? Не думаю..."


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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