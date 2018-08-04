Тренер "Краснодара" о ДТП со Смоловым: если бы фамилия была другая у человека, никто бы не обратил на это внимания

Тренер "Краснодара" Олег Фоменко сообщил, что ситуация с аварией, в которую в среду попал форвард Федор Смолов, не повлияла на подготовку к игре с "Уралом" (2:1)."Федя сегодня бегал, старался. После ДТП он был на тренировке. Федя целенаправленно готовился к игре", – сказал Фоменко в ответ на вопрос, повлияло ли ДТП на настрой Смолова и подготовку к игре.Он добавил, что не собирается применять к Смолову никаких санкций из-за аварии."Я никак не собираюсь поступать. Если бы фамилия была другая у человека, никто бы не обратил на это внимания, а из-за того, что человек публичный [этому ДТП уделяют много внимания]... Это с каждым может произойти", – сказал Форменко в ответ на вопрос, как он собирается поступить со Смоловым в связи с ДТП.