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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Тренер "Краснодара" о ДТП со Смоловым: если бы фамилия была другая у человека, никто бы не обратил на это внимания
Тренер "Краснодара" Олег Фоменко сообщил, что ситуация с аварией, в которую в среду попал форвард Федор Смолов, не повлияла на подготовку к игре с "Уралом" (2:1).
"Федя сегодня бегал, старался. После ДТП он был на тренировке. Федя целенаправленно готовился к игре", – сказал Фоменко в ответ на вопрос, повлияло ли ДТП на настрой Смолова и подготовку к игре.
Он добавил, что не собирается применять к Смолову никаких санкций из-за аварии.
"Я никак не собираюсь поступать. Если бы фамилия была другая у человека, никто бы не обратил на это внимания, а из-за того, что человек публичный [этому ДТП уделяют много внимания]... Это с каждым может произойти", – сказал Форменко в ответ на вопрос, как он собирается поступить со Смоловым в связи с ДТП.
"Р-Спорт"
"Федя сегодня бегал, старался. После ДТП он был на тренировке. Федя целенаправленно готовился к игре", – сказал Фоменко в ответ на вопрос, повлияло ли ДТП на настрой Смолова и подготовку к игре.
Он добавил, что не собирается применять к Смолову никаких санкций из-за аварии.
"Я никак не собираюсь поступать. Если бы фамилия была другая у человека, никто бы не обратил на это внимания, а из-за того, что человек публичный [этому ДТП уделяют много внимания]... Это с каждым может произойти", – сказал Форменко в ответ на вопрос, как он собирается поступить со Смоловым в связи с ДТП.
"Р-Спорт"
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