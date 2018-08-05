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Лука Джорджевич сыграет против "Зенита", если "Арсенал" заплатит 500 тысяч евро

Стали известны условия соглашения между "Зенитом" и тульским "Арсеналом" по аренде форварда Луки Джорджевича.

В контракте 24-летнего черногорца указана сумма, заплатив которую "оружейники" смогут выставить нападающего на матч с сине-бело-голубыми – она равна 500 тысячам евро.

Встреча второго круга чемпионата России между "Арсеналом" и "Зенитом" назначена на 2 декабря. Накануне, 4 августа, питерцы дома обыграли туляков (1:0). Следивший за игрой с трибуны Джорджевич после ее окончания подписал контракт с командой Олега Кононова.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джорджевич Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 16:24
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№10 Написал: лад USSR (Сегодня, 17:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это неспортивное поведение Зенита. Лига должна запретить подобные пункты в контрактах игроков. Подковерные игры не красят российский футбол.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: Kostik (Сегодня, 17:07) #
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online

Да он сам столько не стоит, а тут за одну игру)))
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№8 Написал: Barmaley (Сегодня, 17:03) #
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online

2 декабря Лука сам доплатит, что бы не бегать по сугробам.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 17:00) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
"Зенит" обнищал? А еще Гинера у кого-то поворачивается язык упрекать в жадности! smile
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 17:00) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
второй год подряд на одни и те же грабли...
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:52) #
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online

Сколько стоит страх потерять очко? Репутация - дороже.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Шо? Опять? Это ж полный пистец.Ничему, плять, не учимся?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:34) #
  • +5
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: казылык)
Pidary

Ты и тебе подобные.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Как бы дежавю не случилось... опять выйдут, отнимут очки...
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: казылык) (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Бавария»
Pidary
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
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