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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Лионом"
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Лука Джорджевич сыграет против "Зенита", если "Арсенал" заплатит 500 тысяч евро
Стали известны условия соглашения между "Зенитом" и тульским "Арсеналом" по аренде форварда Луки Джорджевича.
В контракте 24-летнего черногорца указана сумма, заплатив которую "оружейники" смогут выставить нападающего на матч с сине-бело-голубыми – она равна 500 тысячам евро.
Встреча второго круга чемпионата России между "Арсеналом" и "Зенитом" назначена на 2 декабря. Накануне, 4 августа, питерцы дома обыграли туляков (1:0). Следивший за игрой с трибуны Джорджевич после ее окончания подписал контракт с командой Олега Кононова.
"Спорт-Экспресс"
В контракте 24-летнего черногорца указана сумма, заплатив которую "оружейники" смогут выставить нападающего на матч с сине-бело-голубыми – она равна 500 тысячам евро.
Встреча второго круга чемпионата России между "Арсеналом" и "Зенитом" назначена на 2 декабря. Накануне, 4 августа, питерцы дома обыграли туляков (1:0). Следивший за игрой с трибуны Джорджевич после ее окончания подписал контракт с командой Олега Кононова.
"Спорт-Экспресс"
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