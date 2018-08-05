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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Фанаты "Спартака" выступают против перехода Романа Еременко
Сегодня финский канал MTV Sport сообщил, что экс-полузащитник ЦСКА Роман Еременко в ближайшее время станет игроком "Спартака". Активные болельщики красно-белых выступают против этого перехода.
"Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и главное в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко – Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба", - сообщается на сайте supportersnews.ru.
"Спорт-Экспресс"
"Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и главное в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко – Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба", - сообщается на сайте supportersnews.ru.
"Спорт-Экспресс"
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