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Фанаты "Спартака" выступают против перехода Романа Еременко

Сегодня финский канал MTV Sport сообщил, что экс-полузащитник ЦСКА Роман Еременко в ближайшее время станет игроком "Спартака". Активные болельщики красно-белых выступают против этого перехода.

"Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и главное в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко – Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба", - сообщается на сайте supportersnews.ru.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Еременко ЦСКА
Сегодня, 20:03
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(8)
№16 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:35) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: maradona72
Цитата: СуперШтангист
поэтому только в Спартак

Мог бы и к девчатам

У них там свои Засранчуки есть))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№15 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:27) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV 77
Все правильно, у нас на этой позиции Ханни, Попов, Джано, нафиг тут еще этот осел наркоман

+++


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№14 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:25) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
недостаточно черный, видимо
не впишется в облик команды
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kent71
Это долеко не все болейщики Спартака а какие то малолетки, если человек заиграет на хорошем уровне что они потом будут говорить.
Моё мнение можно попробовать...

на каком бы не заиграл...проститутки не нужны
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№12 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 20:23) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Это долеко не все болейщики Спартака а какие то малолетки, если человек заиграет на хорошем уровне что они потом будут говорить.
Моё мнение можно попробовать...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№11 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:22) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оступиться в жизни может каждый. Еременко за свой косяк ответил.
Надо дать ему шанс проявить себя.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№10 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 20:19) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно, у нас на этой позиции Ханни, Попов, Джано, нафиг тут еще этот осел наркоман
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:18) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: СуперШтангист
поэтому только в Спартак

Мог бы и к девчатам


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№8 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:18) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Пфф.. примут, куда денутся!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:15) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Gnome
нах вообще нужен наркот? если он такой хороший, то странно, что в Европе никому не нужен...

Самое смешное, что Ромка за деньгами идёт, после пропуска 2-х лет))
ЦСКА ему забашлять солидную зарплату не может, поэтому только в Спартак, а в Зените на его месте Передас.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: FANAT309903 (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
пускай играет! Глушаков с Локо пришел и не чего любимчик! вспомните Дзюбу или Быстрова!
Регистрация: 18.08.2017 [жалоба]
№5 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 20:12) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
малолетки
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 20:11) #
  • +2
  •  (6)
online

нах вообще нужен наркот? если он такой хороший, то странно, что в Европе никому не нужен...


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Vlad-ОБЖ 66,
лег


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:11) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
А что делают пассивные болельщики?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (2)

Ерунда какая-то.. "Активные болельщики против", гы.. А Ерёма легионер или у него двойное гражданство?


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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