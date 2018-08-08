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Контракт Смолова с "Локомотивом" может быть рассчитан на 4 года с зарплатой 3,1 млн евро

"Локомотив" получил разрешение вести переговоры с форвардом "Краснодаром" Федором Смоловым.

Зарплата Смолова в "Локо" может остаться такой же, какой и была в "Краснодаре" – 3,1 миллиона евро в год. Клуб и представители игрока в переговорах ориентируются на эту сумму.

Соглашение, судя по всему, будет заключено на четыре года.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Краснодар Локомотив
Сегодня, 01:04
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