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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Контракт Смолова с "Локомотивом" может быть рассчитан на 4 года с зарплатой 3,1 млн евро
"Локомотив" получил разрешение вести переговоры с форвардом "Краснодаром" Федором Смоловым.
Зарплата Смолова в "Локо" может остаться такой же, какой и была в "Краснодаре" – 3,1 миллиона евро в год. Клуб и представители игрока в переговорах ориентируются на эту сумму.
Соглашение, судя по всему, будет заключено на четыре года.
"Спорт-Экспресс"
Зарплата Смолова в "Локо" может остаться такой же, какой и была в "Краснодаре" – 3,1 миллиона евро в год. Клуб и представители игрока в переговорах ориентируются на эту сумму.
Соглашение, судя по всему, будет заключено на четыре года.
"Спорт-Экспресс"
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