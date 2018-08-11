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Александр Мартынович стал новым капитаном "Краснодара"

Защитник Александр Мартынович стал капитаном "Краснодара" после ухода Федора Смолова в "Локомотив", сообщает инстаграм "быков".

Вице-капитанами назначены полузащитники Юрий Газинский и Маурисио Перейра.
Теги: Мартынович Краснодар
Сегодня, 18:01
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№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:11) #
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Болеет за:
«Терек»
Зачем они Джордана Панэнку делали на 2 матча капитаном?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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