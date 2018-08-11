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Денис Глушаков: не знаю, дожали бы мы без удалений. Неудовлетворён матчем (видео)

Капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал тяжёлую победу над "Анжи" со счётом 1:0, рассказал о дебюте Рассказова, встрече Романа Ерёменко и своём физическом состоянии, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



- Мы ожидали, что "Анжи" будет играть от обороны, что у них тяжёлая ситуация, команда рассыпается потихоньку. Думаю, в этом регионе должен быть футбол.

Что касается игры, то хотели взламывать оборону быстрыми переводами с фланга на фланг, чтобы оставлять Промеса и Ташаева 1 в 1. Но они успевали перестраиваться. Также Массимо просил, чтобы мы вклинивались и атаковали.

- Дожал бы "Спартак", не будь этих удалений?

- Не знаю, никто не знает. Что делается, всё к лучшему. Может, с одним удалением бы не дожали, второе помогло (улыбается). Это всё шутки, но тяжело было играть. На тренировках есть упражнения 10 против 8, 6 против 4 - тяжело забивать. Обороняться легче, чем атаковать. Где-то мяч не шёл в ворота, случались рикошеты, от нас отвернулась удача, но мы хотели забить, инициатива была полностью наша.

- Как оценишь дебют Рассказова?

- Много у нас дебютантов. В таком матче сыграл достойно, выполнил установку тренера. Мы весь матч атаковали. Мне неправильно судить о его игре, есть тренер.

- Большое количество карточек, с поля игра чувствовалась жёсткой, грубой?

- Да нет. Где-то ребята хотели на опережение сыграть и не успевали из-за мастерства наших футболистов.

- Ханни играл на одной линии с Зобниным, а вы - повыше. Это такая задумка была?

- Да нет, он просто опускался. Мы играли в треугольнике: Рома играл опорника, а мы - чуть выше. В 1-м тайме и я опускался, а во 2-м - уже нет.

- Ты сказал, что "Анжи" разваливается, но команда очень здорово сыграла в обороне.

- Да, у них много высоких футболистов за 190, а у нас такой только Зе Луиш. У остальных игра головой - не конёк. Они, наверное, поставили на стандарты и верховые единоборства.

- Вернулся Джикия. Поможет "Спартаку"?

- Каждый игрок нам поможет. Джикия или любой игрок. Мы - "Спартак" и каждый футболист на вес золота.

- Как восприняли переход Еременко?

- Нормально. Мы знаем, как он играет. Не видели его еще в деле, пока тренируется. Желаю ему удачи проявить себя.

- Как он познакомился с командой?

- Его представили. Сказал, что соскучился по игре и ждал этого момента.

- Первую игру с ПАОКом пропустили. Сейчас нет проблем со здоровьем?

- Я же сегодня играл.

- Ты говорил, что и без головы можешь играть.

- Сегодня вроде с головой играл и отдавал хорошие передачи, фолы зарабатывал, бил по воротам. Никаких проблем. Была небольшая боль и все.

Я хорошо готов физически на 100 процентов. Может, это потому что я не был в сборной, тренировался ещё дома, когда мне сказали, чтобы я готовился к сборной.

- По ощущениям, "Спартак" сыграл три матча в РПЛ на ноль, а в игре с ПАОКом пропустил три. Насколько разный уровень?

- Бывают индивидуальные ошибки, не выполнили установку тренера. 2:0 вели... Забить два гола в гостях - хороший показатель. Ошибки бывают у всех. Думали об "Анжи", теперь будем думать о ПАОКе. Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Я не получил удовлетворения от сегодняшнего матча. У нас состав, при всем уважении к "Анжи", намного лучше. Нужно побеждать.
Теги: Спартак Анжи Глушаков Еременко Rвидео
Вчера, 22:18
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3
(3)
№3 Написал: К.А. Столица (Вчера, 22:41) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Как вылезем в Европу

после 0-4 в Минске я бы не особо рассчитывал.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Вчера, 22:39) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Как вылезем в Европу - а там нет удалений, ай-яй-яй... и жопа.


Не плач! Радимов намекал, что договорено и судьи зенитовку вытащат как Барселону с ПСЖ.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Вчера, 22:22) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего, судья дожал... поэтому и чемпионат наш - в жопе. Как вылезем в Европу - а там нет удалений, ай-яй-яй... и жопа.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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