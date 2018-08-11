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Денис Глушаков: не знаю, дожали бы мы без удалений. Неудовлетворён матчем (видео)
Капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал тяжёлую победу над "Анжи" со счётом 1:0, рассказал о дебюте Рассказова, встрече Романа Ерёменко и своём физическом состоянии, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
- Мы ожидали, что "Анжи" будет играть от обороны, что у них тяжёлая ситуация, команда рассыпается потихоньку. Думаю, в этом регионе должен быть футбол.
Что касается игры, то хотели взламывать оборону быстрыми переводами с фланга на фланг, чтобы оставлять Промеса и Ташаева 1 в 1. Но они успевали перестраиваться. Также Массимо просил, чтобы мы вклинивались и атаковали.
- Дожал бы "Спартак", не будь этих удалений?
- Не знаю, никто не знает. Что делается, всё к лучшему. Может, с одним удалением бы не дожали, второе помогло (улыбается). Это всё шутки, но тяжело было играть. На тренировках есть упражнения 10 против 8, 6 против 4 - тяжело забивать. Обороняться легче, чем атаковать. Где-то мяч не шёл в ворота, случались рикошеты, от нас отвернулась удача, но мы хотели забить, инициатива была полностью наша.
- Как оценишь дебют Рассказова?
- Много у нас дебютантов. В таком матче сыграл достойно, выполнил установку тренера. Мы весь матч атаковали. Мне неправильно судить о его игре, есть тренер.
- Большое количество карточек, с поля игра чувствовалась жёсткой, грубой?
- Да нет. Где-то ребята хотели на опережение сыграть и не успевали из-за мастерства наших футболистов.
- Ханни играл на одной линии с Зобниным, а вы - повыше. Это такая задумка была?
- Да нет, он просто опускался. Мы играли в треугольнике: Рома играл опорника, а мы - чуть выше. В 1-м тайме и я опускался, а во 2-м - уже нет.
- Ты сказал, что "Анжи" разваливается, но команда очень здорово сыграла в обороне.
- Да, у них много высоких футболистов за 190, а у нас такой только Зе Луиш. У остальных игра головой - не конёк. Они, наверное, поставили на стандарты и верховые единоборства.
- Вернулся Джикия. Поможет "Спартаку"?
- Каждый игрок нам поможет. Джикия или любой игрок. Мы - "Спартак" и каждый футболист на вес золота.
- Как восприняли переход Еременко?
- Нормально. Мы знаем, как он играет. Не видели его еще в деле, пока тренируется. Желаю ему удачи проявить себя.
- Как он познакомился с командой?
- Его представили. Сказал, что соскучился по игре и ждал этого момента.
- Первую игру с ПАОКом пропустили. Сейчас нет проблем со здоровьем?
- Я же сегодня играл.
- Ты говорил, что и без головы можешь играть.
- Сегодня вроде с головой играл и отдавал хорошие передачи, фолы зарабатывал, бил по воротам. Никаких проблем. Была небольшая боль и все.
Я хорошо готов физически на 100 процентов. Может, это потому что я не был в сборной, тренировался ещё дома, когда мне сказали, чтобы я готовился к сборной.
- По ощущениям, "Спартак" сыграл три матча в РПЛ на ноль, а в игре с ПАОКом пропустил три. Насколько разный уровень?
- Бывают индивидуальные ошибки, не выполнили установку тренера. 2:0 вели... Забить два гола в гостях - хороший показатель. Ошибки бывают у всех. Думали об "Анжи", теперь будем думать о ПАОКе. Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Я не получил удовлетворения от сегодняшнего матча. У нас состав, при всем уважении к "Анжи", намного лучше. Нужно побеждать.
- Мы ожидали, что "Анжи" будет играть от обороны, что у них тяжёлая ситуация, команда рассыпается потихоньку. Думаю, в этом регионе должен быть футбол.
Что касается игры, то хотели взламывать оборону быстрыми переводами с фланга на фланг, чтобы оставлять Промеса и Ташаева 1 в 1. Но они успевали перестраиваться. Также Массимо просил, чтобы мы вклинивались и атаковали.
- Дожал бы "Спартак", не будь этих удалений?
- Не знаю, никто не знает. Что делается, всё к лучшему. Может, с одним удалением бы не дожали, второе помогло (улыбается). Это всё шутки, но тяжело было играть. На тренировках есть упражнения 10 против 8, 6 против 4 - тяжело забивать. Обороняться легче, чем атаковать. Где-то мяч не шёл в ворота, случались рикошеты, от нас отвернулась удача, но мы хотели забить, инициатива была полностью наша.
- Как оценишь дебют Рассказова?
- Много у нас дебютантов. В таком матче сыграл достойно, выполнил установку тренера. Мы весь матч атаковали. Мне неправильно судить о его игре, есть тренер.
- Большое количество карточек, с поля игра чувствовалась жёсткой, грубой?
- Да нет. Где-то ребята хотели на опережение сыграть и не успевали из-за мастерства наших футболистов.
- Ханни играл на одной линии с Зобниным, а вы - повыше. Это такая задумка была?
- Да нет, он просто опускался. Мы играли в треугольнике: Рома играл опорника, а мы - чуть выше. В 1-м тайме и я опускался, а во 2-м - уже нет.
- Ты сказал, что "Анжи" разваливается, но команда очень здорово сыграла в обороне.
- Да, у них много высоких футболистов за 190, а у нас такой только Зе Луиш. У остальных игра головой - не конёк. Они, наверное, поставили на стандарты и верховые единоборства.
- Вернулся Джикия. Поможет "Спартаку"?
- Каждый игрок нам поможет. Джикия или любой игрок. Мы - "Спартак" и каждый футболист на вес золота.
- Как восприняли переход Еременко?
- Нормально. Мы знаем, как он играет. Не видели его еще в деле, пока тренируется. Желаю ему удачи проявить себя.
- Как он познакомился с командой?
- Его представили. Сказал, что соскучился по игре и ждал этого момента.
- Первую игру с ПАОКом пропустили. Сейчас нет проблем со здоровьем?
- Я же сегодня играл.
- Ты говорил, что и без головы можешь играть.
- Сегодня вроде с головой играл и отдавал хорошие передачи, фолы зарабатывал, бил по воротам. Никаких проблем. Была небольшая боль и все.
Я хорошо готов физически на 100 процентов. Может, это потому что я не был в сборной, тренировался ещё дома, когда мне сказали, чтобы я готовился к сборной.
- По ощущениям, "Спартак" сыграл три матча в РПЛ на ноль, а в игре с ПАОКом пропустил три. Насколько разный уровень?
- Бывают индивидуальные ошибки, не выполнили установку тренера. 2:0 вели... Забить два гола в гостях - хороший показатель. Ошибки бывают у всех. Думали об "Анжи", теперь будем думать о ПАОКе. Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Я не получил удовлетворения от сегодняшнего матча. У нас состав, при всем уважении к "Анжи", намного лучше. Нужно побеждать.
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