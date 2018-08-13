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Дмитрий Хомуха: ничья с "Енисеем" не самый плохой итог для ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что проблемы армейцев на старте чемпионата логичны.

"Армейцы сейчас значительно омолодились, сильно обновили состав, поэтому их проблемы на старте чемпионата были предсказуемы и логичны.

Уверен, когда команда наладит взаимодействие между линиями и молодые футболисты адаптируются к уровню премьер-лиги, всё у нее будет хорошо.

С учетом того, что после удаления Кирилла Набабкина подопечные Виктора Гончаренко почти тайм играли в меньшинстве, ничью с "Енисеем" можно считать для них неплохим результатом", - цитируют Хомуху Известия
Теги: ЦСКА Енисей Хомуха
Сегодня, 09:07
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 11:59) #
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конечно не самый, учтя то, что они по факту проиграли и не набирали ни одного очка


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:16) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Вообще-то ЦСКА проиграл, ничью ему сделал судья.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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