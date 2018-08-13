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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Хомуха: ничья с "Енисеем" не самый плохой итог для ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что проблемы армейцев на старте чемпионата логичны.
"Армейцы сейчас значительно омолодились, сильно обновили состав, поэтому их проблемы на старте чемпионата были предсказуемы и логичны.
Уверен, когда команда наладит взаимодействие между линиями и молодые футболисты адаптируются к уровню премьер-лиги, всё у нее будет хорошо.
С учетом того, что после удаления Кирилла Набабкина подопечные Виктора Гончаренко почти тайм играли в меньшинстве, ничью с "Енисеем" можно считать для них неплохим результатом", - цитируют Хомуху Известия
"Армейцы сейчас значительно омолодились, сильно обновили состав, поэтому их проблемы на старте чемпионата были предсказуемы и логичны.
Уверен, когда команда наладит взаимодействие между линиями и молодые футболисты адаптируются к уровню премьер-лиги, всё у нее будет хорошо.
С учетом того, что после удаления Кирилла Набабкина подопечные Виктора Гончаренко почти тайм играли в меньшинстве, ничью с "Енисеем" можно считать для них неплохим результатом", - цитируют Хомуху Известия
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