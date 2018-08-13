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Игорь Акинфеев: мне очень мешает моя популярность, я устал от нее

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью клубной пресс-службе отметил, что публичность не приносит ему удовольствия.

"Когда готовился к интервью, поймал себя на мысли, что не люблю свою популярность. Она действительно мешает. Я не могу сходить в магазин нормально, не могу никуда выехать, нормально отдохнуть. Если там будет русскоязычный гражданин, который будет тебя узнавать и смотреть – мне уже некомфортно.

Хотя, это, наверное, нормальные вещи. Но я люблю быть в "закрытом коконе", не хочу мозолить людям глаза. Даже когда мне предлагают сняться в каких-то фотосессиях, лишний раз не хочу людям глаза мозолить", - сказал Акинфеев.
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 13:53
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№3 Написал: Parshin (Сегодня, 14:13) #
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online

Оно и понятно, стареет, Игорь Владимирович - четвертый десяток идет, скоро возраст Иисуса - 33 года - возраст душевного распятия, мудрости, усталости, покоя,желание кокона... Да и холодно-ледяные Врата за спиной, что он сторожит столько лет, любого надламывают - это не в толпе бегать по жаркому полю... Вот уже и в магазине - "не нормально", видно, как миллионеру, мерещатся "старушки с нищей пенсией в руках" (?)... Но, надо держаться...!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: vadik.si (Сегодня, 14:09) #
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Куда растворятся новоиспечённые ЗМС.
Регистрация: 10.06.2013 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Главное правильно на неё реагировать, у Акинфеева получается, думаю, раз голова кругом не пошла, ещё б дипломатичности.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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