Максим Беляев: вполне могу представить себя в серии А

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев хотел бы заиграть в чемпионате Италии.– Вполне, например, в итальянской серии А. Италия для нас с Кристиной не чужая страна. Жена уже выучила итальянский. В перспективе было бы интересно попробовать себя на Апеннинах. Нравится атмосфера на матчах. В декабре 2013 года побывал на игре Лиги чемпионов на Сан-Сиро, "Милан" встречался с "Аяксом".