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Максим Беляев: вполне могу представить себя в серии А

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев хотел бы заиграть в чемпионате Италии.

– Можете представить себя в зарубежном чемпионате?

– Вполне, например, в итальянской серии А. Италия для нас с Кристиной не чужая страна. Жена уже выучила итальянский. В перспективе было бы интересно попробовать себя на Апеннинах. Нравится атмосфера на матчах. В декабре 2013 года побывал на игре Лиги чемпионов на Сан-Сиро, "Милан" встречался с "Аяксом".

ФК "Арсенал Тула"
Теги: Беляев
Сегодня, 17:34
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№1 Написал: fd65 (Сегодня, 17:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
А также в серии Б,В,Г,Д,Е и т.д. и т.п......... smile smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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