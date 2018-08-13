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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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15:37
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
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Максим Беляев: вполне могу представить себя в серии А
Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев хотел бы заиграть в чемпионате Италии.
– Можете представить себя в зарубежном чемпионате?
– Вполне, например, в итальянской серии А. Италия для нас с Кристиной не чужая страна. Жена уже выучила итальянский. В перспективе было бы интересно попробовать себя на Апеннинах. Нравится атмосфера на матчах. В декабре 2013 года побывал на игре Лиги чемпионов на Сан-Сиро, "Милан" встречался с "Аяксом".
ФК "Арсенал Тула"
– Можете представить себя в зарубежном чемпионате?
– Вполне, например, в итальянской серии А. Италия для нас с Кристиной не чужая страна. Жена уже выучила итальянский. В перспективе было бы интересно попробовать себя на Апеннинах. Нравится атмосфера на матчах. В декабре 2013 года побывал на игре Лиги чемпионов на Сан-Сиро, "Милан" встречался с "Аяксом".
ФК "Арсенал Тула"
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