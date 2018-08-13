До очередных нулей не хватило пяти минут. Самое интересное из матча "Уфа" - "Краснодар"

Краснодарские "быки", оставшиеся без Федора Смолова, все-таки сумели забить упрямой "Уфе", хоть для этого и пришлось дождаться помарки защитника. О любимой ошибке Беленова, который тоже виноват в пропущенном мяче, и о том, как подопечные Мусаева играли без своей главной звезды последних лет.Закон всемирного свинства работает безотказно: стоило народу массово заинтересоваться футболом после чемпионата мира, начать стягиваться к стадионам, как отечественные клубы выдали самый унылый старт сезона из всех, что были до этого. Наш футбол и раньше упрекали в слабой зрелищности, но начало нынешнего футбольного года поражает даже в сравнении с нами самими образца прошлых лет. Этот август в футбольном плане - натуральный фейл.Игра "Уфы" и "Краснодара" не стала исключением из общей тенденции (правда, в столице Башкортостана и раньше в этом плане было тоскливо). Единственный гол был забит за пять минут до конца, а до этого по сути реальных возможностей, чтобы забить, и не возникало. Подходы случались регулярно, дальние "потенциально опасные" выстрелы - тоже. Но вот на голевые эпизоды команды наиграть не могли.В старте на острие у "Краснодара" начинал Игнатьев. Молодой русский нападающий, на которого руководство клуба возлагает определенные надежды. Если что, Игнатьев не настолько молод и неопытен, чтобы прощать ему все в этой игре, - до этого в матчах премьер-лиги он выходил и даже забивал голы.В матче против "Уфы" Игнатьева на поле словно и не было, только вот навряд ли это его вина. По крайней мере, целиком и полностью. "Уфа" толково стояла на своей половине и не позволяла до перерыва разыгрывать мяч низом, в основном, - об этом мы еще поговорим подробно дальше, "Краснодар" вынужденно сваливался на фланги. Противодействовать в воздухе трём рослым защитникам "Уфы" Игнатьев не мог, да и не должен был. Все-таки это нападающий немного иной концепции. В результате отличился россиянин одной лишь передачей на Классона, которую забрал Беленов.В этой игре куда более оправданно было выпустить Ари, у которого с игрой головой, несмотря на рост, получше. Во втором тайме, когда он заменил Игнатьева, один из моментов это явно продемонстрировал.В матче против "Прогреса" российская команда испытывала трудности именно в опорной зоне - слишком много атак легко проходили через центр. Многие считали, что это может стать реальной проблемой "Уфы", но хозяева в итоге справились. Из кадровых изменений в этой области - на поле так и не появился Салатич.До перерыва, пока "Краснодар" еще не обладала бешеным преимуществом в плане владения, гости если и проникали через центр к штрафной, сразу же срывались на удары, потому что их накрывали. Чаще же всего игроки Мусаева сваливались на левый фланг, где пытались преодолевать сопротивление Сухова.После перерыва на поле появился Вандерсон, заменивший Перейру, который и отвечал за развитие атак через центр, и пошло немногим лучше: позицию центрального атакующего полузащитника занял Павел Мамаев. Тут уже эта область вновь дала о себе знать - "быки" начали обыгрывать и по центру.Сезон назад, когда в Уфе только появился Семак и пошли неплохие результаты, основного голкипера команды Александра Беленова, выступавшего тогда очень неплохо, некоторые горячие головы начали отправлять даже в сборную. Действительно, Беленов тогда был хорош. Именно благодаря ему "Уфа" набирала очки и пропускала гораздо меньше чем могла.Только вот довольно скоро вскрылся один нюанс, после которого все восторги утихли. У Беленова есть проблемы с ближними углами - вытаскивать мячи, которые летят туда, он почему-то не способен даже со средней дистанции.В случае с ударом Вандерсона - та же самая история. Правда, здесь виноват все равно больше Пуцко, сделавший отличную голевую на Вандерсона.