Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:37
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
13:15
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
Евгений Муравьев: в "Динамо" сказали, что Ташаев не нужен, а теперь судятся из-за него
Бывший генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев прокомментировал ситуацию с Александром Ташаевым.
В Палату по разрешению споров Российского футбольного союза поступило обращение от "Динамо" дисквалифицировать полузащитника "Спартака" Александра Ташаева, который в июле расторг контракт с бело-голубыми, воспользовавшись опцией в соглашении и заплатив компенсацию в 1,5 млн евро, а затем присоединился к красно-белым.
"Насколько мне известно, спортивный директор клуба сказал, что нам такой игрок не нужен. Почему его клуб вообще пытается оспорить, я не понимаю. Менеджмент не довел работу до конца по стоимости выкупа. Это вопрос к сегодняшнему менеджеру "Динамо", а не ко мне.
Какой выход из этой ситуации? Конечно, будут судиться, надо как-то исправлять и доводить дело до конца. Эту ситуацию надо решать между Ташаевым и "Динамо". Этот скандал не идет на пользу никому. Уголовное дело против меня? Я первый раз от вас слышу это. Я не знаю об этом. Я не прячусь, я никуда не уезжал из России, и никто меня не вызывал.
Смотрю ли я матчи Динамо? Ну а как не следить, когда я имел отношения к этому клубу. Весенний отрезок был лучше, чем сейчас. На данный момент не хватает флангов. Ташаев — большая потеря для клуба. Такого игрока нужно было сохранять.
На данный момент Жоазиньо хватает на 60 минут и то, он не тот, что Ташаев. Жоазиньо в техническом плане лучше, чем Ташаев, но все остальное пока несопоставимая замена Александру", - цитирует Муравьева Sport24.
В Палату по разрешению споров Российского футбольного союза поступило обращение от "Динамо" дисквалифицировать полузащитника "Спартака" Александра Ташаева, который в июле расторг контракт с бело-голубыми, воспользовавшись опцией в соглашении и заплатив компенсацию в 1,5 млн евро, а затем присоединился к красно-белым.
"Насколько мне известно, спортивный директор клуба сказал, что нам такой игрок не нужен. Почему его клуб вообще пытается оспорить, я не понимаю. Менеджмент не довел работу до конца по стоимости выкупа. Это вопрос к сегодняшнему менеджеру "Динамо", а не ко мне.
Какой выход из этой ситуации? Конечно, будут судиться, надо как-то исправлять и доводить дело до конца. Эту ситуацию надо решать между Ташаевым и "Динамо". Этот скандал не идет на пользу никому. Уголовное дело против меня? Я первый раз от вас слышу это. Я не знаю об этом. Я не прячусь, я никуда не уезжал из России, и никто меня не вызывал.
Смотрю ли я матчи Динамо? Ну а как не следить, когда я имел отношения к этому клубу. Весенний отрезок был лучше, чем сейчас. На данный момент не хватает флангов. Ташаев — большая потеря для клуба. Такого игрока нужно было сохранять.
На данный момент Жоазиньо хватает на 60 минут и то, он не тот, что Ташаев. Жоазиньо в техническом плане лучше, чем Ташаев, но все остальное пока несопоставимая замена Александру", - цитирует Муравьева Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.