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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Вернблум завтра подпишет контракт с ПАОК. Он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба (1)
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До очередных нулей не хватило пяти минут. Самое интересное из матча "Уфа" - "Краснодар"
До очередных нулей не хватило пяти минут. Самое интересное из матча "Уфа" - "Краснодар"
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Давид Силва завершил карьеру в сборной Испании
Давид Силва завершил карьеру в сборной Испании
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Виктор Классон: мы должны стать еще более сплоченной командой, чтобы побеждать без Смолова
Виктор Классон: мы должны стать еще более сплоченной командой, чтобы побеждать без Смолова
"Уфа" объявила о трансфере полузащитника "Домжале"
"Уфа" и "Домжале" договорились о трансфере словенского полузащитника Ловро Бизяка, сообщает пресс-служба "Уфы".
Контракт с 24-летним футболистом заключён на четыре года.
В этом сезоне хавбек отметился двумя голами, один из его мячей был забит в ворота "Уфы" (1:1) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, но в итоге российский клуб смог пройти в следующий раунд турнира.
Контракт с 24-летним футболистом заключён на четыре года.
В этом сезоне хавбек отметился двумя голами, один из его мячей был забит в ворота "Уфы" (1:1) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, но в итоге российский клуб смог пройти в следующий раунд турнира.
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