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"Уфа" объявила о трансфере полузащитника "Домжале"

"Уфа" и "Домжале" договорились о трансфере словенского полузащитника Ловро Бизяка, сообщает пресс-служба "Уфы".

Контракт с 24-летним футболистом заключён на четыре года.

В этом сезоне хавбек отметился двумя голами, один из его мячей был забит в ворота "Уфы" (1:1) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, но в итоге российский клуб смог пройти в следующий раунд турнира.
Теги: Уфа Домжале
Сегодня, 10:34
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