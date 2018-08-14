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Знамя "Краснодара" побывало в космосе

Флаг "Краснодара" побывал в космосе. Фотографию с Международной космической станции (МКС) опубликовал на своей странице в инстаграме Первый замглавы администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара Георгий Антониади.

На МКС его доставил космонавт Антон Шкаплеров. Ему передали флаг с символикой клуба и автографами футболистов. Флаг провел на орбите пять месяцев.

Ранее флаг "Краснодара" побывал на Эльбрусе, на подводной лодке и в других странах.
Теги: Краснодар
Сегодня, 11:36
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