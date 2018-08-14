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ЦСКА объявил о расторжении контракта с Оланаре

Нападающий Аарон Оланаре покидает ЦСКА.

Пресс-служба армейцев объявила о расторжении контракта с нигерийцем по обоюдному согласию.

ЦСКА
Теги: ЦСКА Оланаре
Сегодня, 13:43
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11
(4)
№11 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 15:09) #
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online

Цитата: Батька
жалко .... хороший отрезок провел в Амкаре ... Локо пару забил, пяткой ... думал оставят его ))


Никак . Там личный конфликт с Гончаренко.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 15:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
в Амкаре смотрелся очень прилично,видно с Гончаренко не ладил.

Наверное сейчас он бы ослятам не помешал, но белорус очевидно тренер средней руки, не cмог раскрыть талант этого Годзиллы
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 14:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
нуу, не сложилось, видимо... были и объективные предпосылки((

Цитата: cska1971
Ленив и бороться без нарушения правил не умеет.


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:47) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гинер поплыл.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Как же так,ведь это очередной самородок селекции Гинера,а сколько пасли его из Китая
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 14:14) #
  • -1
  •  (3)

в Амкаре смотрелся очень прилично,видно с Гончаренко не ладил.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:05) #
  • -3
  •  (3)

Вот негодяи
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:04) #
  • +1
  •  (3)

Ленив и бороться без нарушения правил не умеет.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№3 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 14:00) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
всплывет где-нибудь в Оренбурге....
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (2)

жалко .... хороший отрезок провел в Амкаре ... Локо пару забил, пяткой laughing ... думал оставят его )))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 13:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Да ладно :))
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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