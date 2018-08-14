"Уфа" расторгла контракт с Кехинде Фатаи

Пресс-служба "Уфы" сообщила о расторжении контракта с Кехинде Фатаи.Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.Нигериец перешел в "Уфу" в августе 2016 года. За это время он сыграл 46 матчей, забил 6 голов.