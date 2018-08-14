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"Уфа" расторгла контракт с Кехинде Фатаи

Пресс-служба "Уфы" сообщила о расторжении контракта с Кехинде Фатаи.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Нигериец перешел в "Уфу" в августе 2016 года. За это время он сыграл 46 матчей, забил 6 голов.

ФК "Уфа"
Теги: УФА Фатаи
Сегодня, 15:32
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№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 17:41) #
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жаль но к тому шло(
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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