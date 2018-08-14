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Бывший гендиректор "Динамо" Муравьев уменьшил сумму отступных за Ташаева в 2 раза

Заместитель гендиректора "Динамо" Игорь Клочко заявил, что экс-гендиректор бело-голубых Евгений Муравьев за месяц до ухода с поста заключил новый трудовой договор с полузащитником Александром Ташаевым, в котором сумма отступных была уменьшена больше чем в два раза.

"У футболиста изначально был подписан трудовой договор с отступными, которые устраивали наш клуб. Однако за месяц до своего ухода бывший генеральный директор Е. Муравьев, без ведома совета директоров, подписал с Ташаевым новый трудовой договор, уменьшив сумму отступных более чем в два раза.

Для чего он это сделал остается только догадываться", - цитирует заявление Клочко Р-Спорт.
Теги: Динамо Ташаев
Сегодня, 17:58
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№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так. Какие вопросы к Спартаку?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: скальп (Сегодня, 18:42) #
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  •  (4)

Мудвины
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:12) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Причем тут тогда Ташаев, судитесь между собой,прямо как пауки в банке горе-руководители
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 18:04) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Болото, чего стоит этот жилой комплекс вместо центра спорта.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:02) #
  • +2
  •  (10)

Так ему и предъявляйте претензии...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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