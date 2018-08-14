РФС запретил "Рубину" регистрировать новых игроков из-за Подберезкина

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила "Рубину" регистрировать новых игроков до погашения долга по трансферу хавбека "Краснодара" Вячеслава Подберёзкина.Палата обязала "Рубин" выплатить задолженность "Краснодару" по переходу Подберёзкина и выплатить пени за нарушение сроков осуществления оплаты по трансферному контракту. В качестве обеспечительной меры на казанский клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов.