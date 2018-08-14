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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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В первый день продаж билетов на матч "Крылья Советов" - "Локомотив" реализовано порядка 10 тыс билетов
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РФС запретил "Рубину" регистрировать новых игроков из-за Подберезкина
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила "Рубину" регистрировать новых игроков до погашения долга по трансферу хавбека "Краснодара" Вячеслава Подберёзкина.
Палата обязала "Рубин" выплатить задолженность "Краснодару" по переходу Подберёзкина и выплатить пени за нарушение сроков осуществления оплаты по трансферному контракту. В качестве обеспечительной меры на казанский клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов.
РФС
Палата обязала "Рубин" выплатить задолженность "Краснодару" по переходу Подберёзкина и выплатить пени за нарушение сроков осуществления оплаты по трансферному контракту. В качестве обеспечительной меры на казанский клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов.
РФС
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