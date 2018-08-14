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РФС запретил "Рубину" регистрировать новых игроков из-за Подберезкина

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила "Рубину" регистрировать новых игроков до погашения долга по трансферу хавбека "Краснодара" Вячеслава Подберёзкина.

Палата обязала "Рубин" выплатить задолженность "Краснодару" по переходу Подберёзкина и выплатить пени за нарушение сроков осуществления оплаты по трансферному контракту. В качестве обеспечительной меры на казанский клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

РФС
Теги: Рубин Краснодар Подберезкин
Сегодня, 19:40
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