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Никола Влашич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Полузащитник "Эвертона" Никола Влашич прилетел в Москву.

20-летний хорватский футболист сегодня должен подписать контракт с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что армейцы готовы заплатить за Влашича 10 миллионов евро, но английский клуб отказался от трансфера, решив отдать игрока в аренду.

Dalmatinskiportal
Теги: ЦСКА Влашич Эвертон
Сегодня, 11:23
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