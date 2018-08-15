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ЦСКА арендовал Влашича у "Эвертона"

Полузащитник "Эвертона" Никола Влашич на правах аренды перешел в ЦСКА.

В минувшем сезоне футболист провел 19 матчей за "ирисок" во всех турнирах, забив два гола и отдав один голевой пас.

ПФК ЦСКА

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Никола Влашич в ЦСКА. Что это за футболист?
Теги: ЦСКА Эвертон Влашич
Сегодня, 20:42
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6
(3)
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:59) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: следующий
Опять аренда.
Даже если Гончаренко и выстроит команду, то в конце сезона они все вернутся
и что опять начинать?

ждем инфы про детали аренды


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 20:58) #
  • -1
  •  (5)
online

Теперь ждем Шиманьского


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: следующий (Сегодня, 20:56) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Опять аренда.
Даже если Гончаренко и выстроит команду, то в конце сезона они все вернутся
и что опять начинать?
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 20:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Еще бы Груича) В любом случае - удачи!)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Честный
ЦВБП!

узнавал у людей...вроде как АПЦ...и вроде как может правый фланг закрывать.Так что не опорник


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
ЦВБП!
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
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