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Максим Беляев: нам нужно брать очки в матче с ЦСКА. Они только пытаются нащупать свою игру

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ с ЦСКА.

"Матчи с ЦСКА всегда сложные, тем более на поле соперника. Мы помним наше разгромное поражение в прошлом сезоне, хотелось бы реабилитироваться и победить.

В ЦСКА большие изменения, команда только строится. Они пытаются нащупать свою игру. Нам нужно воспользоваться этим и взять очки", – цитирует Беляева пресс-служба тульского клуба.

Матч ЦСКА – "Арсенал" состоится 18 августа в 16.30 по московскому времени.
Теги: ЦСКА Арсенал Беляев
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