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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Агент Маурисио: мой клиент счастлив в Греции, но я хочу вернуть его в Россию
Футбольный агент Пьер Фернандес сообщил, что хочет вернуть бывшего полузащитника "Зенита" Маурисио в Россию.
"Честно говоря, Маурисио счастлив в Греции. ПАОК - большой клуб, и они отлично выступают в Лиге чемпионов. С другой стороны, у Маурисио много друзей в России, и ему нравится чемпионат России и менталитет российских клубов. Со своей стороны, я хотел бы вернуть Маурисио в Россию, потому что в России больше перспективных клубов, а чемпионат лучше. Несколько российских клубов заинтересованы в Маурисио, но официальных предложений пока нет", - цитирует Фернандеса "Р-Спорт".
"Честно говоря, Маурисио счастлив в Греции. ПАОК - большой клуб, и они отлично выступают в Лиге чемпионов. С другой стороны, у Маурисио много друзей в России, и ему нравится чемпионат России и менталитет российских клубов. Со своей стороны, я хотел бы вернуть Маурисио в Россию, потому что в России больше перспективных клубов, а чемпионат лучше. Несколько российских клубов заинтересованы в Маурисио, но официальных предложений пока нет", - цитирует Фернандеса "Р-Спорт".
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