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Агент Маурисио: мой клиент счастлив в Греции, но я хочу вернуть его в Россию

Футбольный агент Пьер Фернандес сообщил, что хочет вернуть бывшего полузащитника "Зенита" Маурисио в Россию.

"Честно говоря, Маурисио счастлив в Греции. ПАОК - большой клуб, и они отлично выступают в Лиге чемпионов. С другой стороны, у Маурисио много друзей в России, и ему нравится чемпионат России и менталитет российских клубов. Со своей стороны, я хотел бы вернуть Маурисио в Россию, потому что в России больше перспективных клубов, а чемпионат лучше. Несколько российских клубов заинтересованы в Маурисио, но официальных предложений пока нет", - цитирует Фернандеса "Р-Спорт".
Теги: Маурисио
Сегодня, 16:49
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№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
я люблю свою жену, но хочу новую! smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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