"Краснодар" стал лауреатом премии "Лига Fair Play"

РПЛ определила лауреата премии "Лига Fair Play" сезона 2017/2018.Обладателем почётной награды стал футбольный клуб "Краснодар"."Современная футбольная академия, отличный стадион, а главное — зрелищная игра команды, интеллигентное поведение футболистов и болельщиков позволили "Краснодару" получить главную награду сезона за честную игру после того, как "быки" уже трижды становились лауреатами премии Liga Fair Play в прошедшем сезоне 2017-29018 гг". — говорится в сообщении.Торжественная церемония награждения команды состоится 18 августа в Краснодаре перед началом матча четвертого тура со "Спартаком".Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play:· жёлтые и красные карточки;· зрелищность матча;· уважение к сопернику;· уважение к судьям;· поведение представителей команд;· поведение болельщиков.