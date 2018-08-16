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"Краснодар" стал лауреатом премии "Лига Fair Play"

РПЛ определила лауреата премии "Лига Fair Play" сезона 2017/2018.

Обладателем почётной награды стал футбольный клуб "Краснодар".

"Современная футбольная академия, отличный стадион, а главное — зрелищная игра команды, интеллигентное поведение футболистов и болельщиков позволили "Краснодару" получить главную награду сезона за честную игру после того, как "быки" уже трижды становились лауреатами премии Liga Fair Play в прошедшем сезоне 2017-29018 гг". — говорится в сообщении.

Торжественная церемония награждения команды состоится 18 августа в Краснодаре перед началом матча четвертого тура со "Спартаком".

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play:

· жёлтые и красные карточки;
· зрелищность матча;
· уважение к сопернику;
· уважение к судьям;
· поведение представителей команд;
· поведение болельщиков.

РПЛ
Теги: Краснодар
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