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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Краснодар" стал лауреатом премии "Лига Fair Play"
РПЛ определила лауреата премии "Лига Fair Play" сезона 2017/2018.
Обладателем почётной награды стал футбольный клуб "Краснодар".
"Современная футбольная академия, отличный стадион, а главное — зрелищная игра команды, интеллигентное поведение футболистов и болельщиков позволили "Краснодару" получить главную награду сезона за честную игру после того, как "быки" уже трижды становились лауреатами премии Liga Fair Play в прошедшем сезоне 2017-29018 гг". — говорится в сообщении.
Торжественная церемония награждения команды состоится 18 августа в Краснодаре перед началом матча четвертого тура со "Спартаком".
Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play:
· жёлтые и красные карточки;
· зрелищность матча;
· уважение к сопернику;
· уважение к судьям;
· поведение представителей команд;
· поведение болельщиков.
РПЛ
Обладателем почётной награды стал футбольный клуб "Краснодар".
"Современная футбольная академия, отличный стадион, а главное — зрелищная игра команды, интеллигентное поведение футболистов и болельщиков позволили "Краснодару" получить главную награду сезона за честную игру после того, как "быки" уже трижды становились лауреатами премии Liga Fair Play в прошедшем сезоне 2017-29018 гг". — говорится в сообщении.
Торжественная церемония награждения команды состоится 18 августа в Краснодаре перед началом матча четвертого тура со "Спартаком".
Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play:
· жёлтые и красные карточки;
· зрелищность матча;
· уважение к сопернику;
· уважение к судьям;
· поведение представителей команд;
· поведение болельщиков.
РПЛ
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