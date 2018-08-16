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Шамиль Газизов: задачу минимум - выход в раунд плей-офф мы выполнили

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал выход команды в раунд плей-офф Лиги Европы.

"Нам очень не хотелось играть дополнительное время. Команда в очень сложном графике играет. Поздравляю наших болельщиков и команду с этим успехом. Мы творим историю. Задачу минимум выполнили — вышли в раунд плей-офф. Отдохнем, прилетим домой, порадуемся, а там уже узнаем соперника. То, что мы забиваем постоянно на последних минутах, говорит о характере нашей команды. В раунде плей-офф уже будет лотерея в плане результата. Все может быть", - цитирует Газизова Sport24.
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 21:36
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