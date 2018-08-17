Уткин жестко ответил комику Галыгину, припомнившему нападение с отверткой на Василия

Известный футбольный комментатор и журналист Василий Уткин 16 августа "зарубился" со своими коллегами из Беларуси.В комментарии под этим постом "пришел" известный шоумэн Вадим Галыгин, который припомнил Василию Уткину нападение в 2001 году, когда журналиста ранили отверткой. Вадиму не нравится то, что Уткин поливает белоруссов низкопробными гнилыми "шуточками". Уткин ответил комику нецензурно