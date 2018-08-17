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Уткин жестко ответил комику Галыгину, припомнившему нападение с отверткой на Василия

Известный футбольный комментатор и журналист Василий Уткин 16 августа "зарубился" со своими коллегами из Беларуси.

Уткин жестко ответил комику Галыгину, припомнившему нападение с отверткой на Василия


В комментарии под этим постом "пришел" известный шоумэн Вадим Галыгин, который припомнил Василию Уткину нападение в 2001 году, когда журналиста ранили отверткой. Вадиму не нравится то, что Уткин поливает белоруссов низкопробными гнилыми "шуточками". Уткин ответил комику нецензурно



Твиттер Василия Уткина
Теги: Уткин
Сегодня, 10:37
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(7)
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 12:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
кстати, все эти горе комментаторы, победу Зенита не заметили, один Генич поздравил


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 11:28) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
портал тут цензурный ...банять за меньшее чем мат ...странно
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 11:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Чего-чего?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№4 Написал: safonas (Сегодня, 11:07) #
  • +6
  •  (8)

и вот зачем это гавно здесь?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 11:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Галыгин вааще гном противный
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:44) #
  • +1
  •  (5)

Солидные люди с ТВ. А прикалываются как потертые вороны.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 10:43) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Какая "футбольная" новость! Уууух. Да всем пох, чем они там в соц.сетях занимаются.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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