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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Уткин жестко ответил комику Галыгину, припомнившему нападение с отверткой на Василия
Известный футбольный комментатор и журналист Василий Уткин 16 августа "зарубился" со своими коллегами из Беларуси.
В комментарии под этим постом "пришел" известный шоумэн Вадим Галыгин, который припомнил Василию Уткину нападение в 2001 году, когда журналиста ранили отверткой. Вадиму не нравится то, что Уткин поливает белоруссов низкопробными гнилыми "шуточками". Уткин ответил комику нецензурно
Твиттер Василия Уткина
В комментарии под этим постом "пришел" известный шоумэн Вадим Галыгин, который припомнил Василию Уткину нападение в 2001 году, когда журналиста ранили отверткой. Вадиму не нравится то, что Уткин поливает белоруссов низкопробными гнилыми "шуточками". Уткин ответил комику нецензурно
Твиттер Василия Уткина
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