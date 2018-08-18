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Агент Арнора Сигурдссона: на следующей неделе рассчитываю заключить сделку с ЦСКА

Бьярки Гунллаугссон, агент полузащитника "Норчепинга" Арнора Сигурдссона, рассказал о возможном трансфере 19-летнего исландца в ЦСКА.

"Пока сделка между ЦСКА и "Норчепингом" не заключена. Мы сейчас находимся в процессе переговоров.

Надеюсь, закрыть сделку на следующей неделе. Конечно, Арнор рад предложению ЦСКА и хочет выступать за эту команду", - сказал Гунллаугссон.

Армейцы предложили за Арнора 3 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Швеции, отметившись тремя голами.

Спорт-Экспресс
Теги: ЦСКА
Сегодня, 14:47
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(1)
№13 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
вроде Исландцев Ростов скупил всех. Или еще остались в загашнике? smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№12 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 15:36) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: maradona72
Ну и где эта бандера не дорезанная? Где язык держит?

вроде ты уже всё отписал
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:35) #
  • -5
  •  (5)
online

Ну и где эта бандера не дорезанная? Где язык держит?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№10 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 15:30) #
  • 0
  •  (0)
online

И мы надеемся. )) Пора бы уже давно определиться с составом, а то приезжают по 1 в неделю. А еще Сева, Ваня, япоха никак не договорятся))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:17) #
  • -5
  •  (9)
online

Цитата: Сэт
де ж ты был остряк, к

А где ты будешь , бандера не дорезанная, когда в ЛЧ будете играть?
А что скажешь про прошедшию игру в РПЛ? А , бандера? Вы по праву заработали очко с Енисеем, бандера?
Так где ваше место должно было быть после трех туров в таблице рпл, бандера?
Почему вош рот порван, а вы все продолжаете говорить?
Ты бандера ссыкливая.

Цитата: tiki
интересно. тебя банят даже по второму профилю

Вы нежные стали. Как лошухи из локо..

Хотя не пойму этот сайт..Про Соси васи уткина НОВОСТЬ выкладывают, а за слово отсосинг в обращении болельщик цскала банаят..Не находишь идиотизмом, или это предвзятость?

Цитата: tiki
какую?Т

Запас..

А вот над вами я буду глумиться от души. Никчемный клубик который на 14 месте


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:11) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
я был забанен даже вторым ником..И только по причине, что подобного тебе тупорылому

интересно. тебя банят даже по второму профилю. и ты считаешь что остальные ослы, бомжи и так далее? да уж...нечего добавить

Цитата: maradona72
где он может обкатывать свою молодеж..

какую?Тимофеев?которому уже вроде 25
или другой.на фланге...средний пока игрок.не выше уровня игры с Оренбургом. пусть получают опыт, но не надо тут про ЛЕ. за 10 минут опыт не получишь


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 15:09) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: ljubljana
Цитата: Сэт
Цитата: maradona72
Ослы пошли собирать шваль ..
Неужели в своей ормейской школе нет пацана уровнем этой херни из НорчеПИНГА ??

где ж ты был остряк, когда спам от ПАОКА влетал?)

пердак греческим вазелином мазал.

Наверное правильно будет сказать оливковым маслом.хотя вылетели в москве.так что лукойлом
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:08) #
  • -6
  •  (8)
online

Цитата: Сэт
Цитата: maradona72
Ослы пошли собирать шваль ..
Неужели в своей ормейской школе нет пацана уровнем этой херни из НорчеПИНГА ??

где ж ты был остряк, когда спам от ПАОКА влетал?)

Видишь ли, бандера, я был забанен даже вторым ником..И только по причине, что подобного тебе тупорылому ослу рассказал кто он есть..Понимаешь? Вы такие нежные стали.

Так что ты хотел услышать от меня на счет ПАОКА?
Если ты тупица бандеровская читал бы внимательно меня, то наверняка прочитал бы канун первого матча мой мессадж, где я написал, что Спартаку нечего делать в ЛЧ. Что Спартак туда не готов. Что Спартаку место в ЛЕ, где он может обкатывать свою молодеж..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№5 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 15:08) #
  • +6
  •  (6)

Цитата: Сэт
Цитата: maradona72
Ослы пошли собирать шваль ..
Неужели в своей ормейской школе нет пацана уровнем этой херни из НорчеПИНГА ??

где ж ты был остряк, когда спам от ПАОКА влетал?)

пердак греческим вазелином мазал.где еще.по теме игрока.ничего не нашел о нем в инете.не тот это трансфер.в центр нужен опытный игрок
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№4 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 15:02) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Ослы пошли собирать шваль ..
Неужели в своей ормейской школе нет пацана уровнем этой херни из НорчеПИНГА ??

где ж ты был остряк, когда спам от ПАОКА влетал?)


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:02) #
  • -7
  •  (9)
online

полузащитника "Норчепинга"


Ослы пошли собирать шваль ..
Неужели в своей ормейской школе нет пацана уровнем этой херни из НорчеПИНГА ??

Цитата: Sergey Nasirov_2
Frost,
1-2 игрока своих и все?

Так они же с пеной во рту рассказывают про свою гениальную школу!
А на деле пшик..Футбольный мусор


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:56) #
  • 0
  •  (0)

Frost,
1-2 игрока своих и все?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 14:53) #
  • 0
  •  (2)
online

Своего детского сада мало???
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
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