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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Вратарь "Оренбурга": я уже 4,5 года не ем мясо. Решил не пить алкоголь, не курить табак
Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов рассказал о своей игре и диете.
– Вы отразили второй пенальти за четыре тура. В чем ваш секрет? Долго изучаете пенальтистов?
– Нет, не готовлюсь. Просто прыгаю за мячом и все. Даже не знаю, честно, на что тут можно полагаться.
– Владимир Федотов после матча с "Анжи" сказал, что вы не едите мясо.
– Это действительно так. Только мы договорились, что он про гречку не будет рассказывать (смеется).
– То есть вы вегетарианец?
– Получается так. Человек, который не ест мясо.
– Обычно люди приходят к этому из-за убеждений – плохо есть животных, без мяса полезнее. А с чего вы начали?
– Я сразу к этому пришел. И потому что так полезнее для организма, и потому что не хочу есть животных.
– Вам помогает?
– Естественно! Я уже 4,5 года не ем мясо. Чувствуешь легкость, прилив сил, бодрость. По-другому начинаешь себя ощущать.
– Кто вас подсадил?
– У меня в семье так сложилось.
– Все мясо не едят?
– Ну да. Мне тоже стало интересно. Когда я попробовал, то понял, что это мое, что мне легче. К тому же приятно быть особенным – не таким, как все.
– Не было желания за это время сорваться и съесть какой-нибудь сочный стейк?
– Срываются эмоционально нестабильные или к чему-то привязанные люди. Это слабость, если человек изменяет себе, своим убеждениям и привычкам. У меня такого не было. Я осознанно принял решение не есть мясо, не пить алкоголь, не курить табак. Это мое решение – оно монументальное, обратного пути нет.
"Спорт-Экспресс"
– Вы отразили второй пенальти за четыре тура. В чем ваш секрет? Долго изучаете пенальтистов?
– Нет, не готовлюсь. Просто прыгаю за мячом и все. Даже не знаю, честно, на что тут можно полагаться.
– Владимир Федотов после матча с "Анжи" сказал, что вы не едите мясо.
– Это действительно так. Только мы договорились, что он про гречку не будет рассказывать (смеется).
– То есть вы вегетарианец?
– Получается так. Человек, который не ест мясо.
– Обычно люди приходят к этому из-за убеждений – плохо есть животных, без мяса полезнее. А с чего вы начали?
– Я сразу к этому пришел. И потому что так полезнее для организма, и потому что не хочу есть животных.
– Вам помогает?
– Естественно! Я уже 4,5 года не ем мясо. Чувствуешь легкость, прилив сил, бодрость. По-другому начинаешь себя ощущать.
– Кто вас подсадил?
– У меня в семье так сложилось.
– Все мясо не едят?
– Ну да. Мне тоже стало интересно. Когда я попробовал, то понял, что это мое, что мне легче. К тому же приятно быть особенным – не таким, как все.
– Не было желания за это время сорваться и съесть какой-нибудь сочный стейк?
– Срываются эмоционально нестабильные или к чему-то привязанные люди. Это слабость, если человек изменяет себе, своим убеждениям и привычкам. У меня такого не было. Я осознанно принял решение не есть мясо, не пить алкоголь, не курить табак. Это мое решение – оно монументальное, обратного пути нет.
"Спорт-Экспресс"
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