Вратарь "Оренбурга": я уже 4,5 года не ем мясо. Решил не пить алкоголь, не курить табак

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов рассказал о своей игре и диете.– Нет, не готовлюсь. Просто прыгаю за мячом и все. Даже не знаю, честно, на что тут можно полагаться.– Это действительно так. Только мы договорились, что он про гречку не будет рассказывать (смеется).– Получается так. Человек, который не ест мясо.– Я сразу к этому пришел. И потому что так полезнее для организма, и потому что не хочу есть животных.– Естественно! Я уже 4,5 года не ем мясо. Чувствуешь легкость, прилив сил, бодрость. По-другому начинаешь себя ощущать.– У меня в семье так сложилось.– Ну да. Мне тоже стало интересно. Когда я попробовал, то понял, что это мое, что мне легче. К тому же приятно быть особенным – не таким, как все.– Срываются эмоционально нестабильные или к чему-то привязанные люди. Это слабость, если человек изменяет себе, своим убеждениям и привычкам. У меня такого не было. Я осознанно принял решение не есть мясо, не пить алкоголь, не курить табак. Это мое решение – оно монументальное, обратного пути нет.