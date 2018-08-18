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Вратарь "Оренбурга": я уже 4,5 года не ем мясо. Решил не пить алкоголь, не курить табак

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов рассказал о своей игре и диете.

– Вы отразили второй пенальти за четыре тура. В чем ваш секрет? Долго изучаете пенальтистов?

– Нет, не готовлюсь. Просто прыгаю за мячом и все. Даже не знаю, честно, на что тут можно полагаться.

– Владимир Федотов после матча с "Анжи" сказал, что вы не едите мясо.

– Это действительно так. Только мы договорились, что он про гречку не будет рассказывать (смеется).

– То есть вы вегетарианец?

– Получается так. Человек, который не ест мясо.

– Обычно люди приходят к этому из-за убеждений – плохо есть животных, без мяса полезнее. А с чего вы начали?

– Я сразу к этому пришел. И потому что так полезнее для организма, и потому что не хочу есть животных.

– Вам помогает?

– Естественно! Я уже 4,5 года не ем мясо. Чувствуешь легкость, прилив сил, бодрость. По-другому начинаешь себя ощущать.

– Кто вас подсадил?

– У меня в семье так сложилось.

– Все мясо не едят?

– Ну да. Мне тоже стало интересно. Когда я попробовал, то понял, что это мое, что мне легче. К тому же приятно быть особенным – не таким, как все.

– Не было желания за это время сорваться и съесть какой-нибудь сочный стейк?

– Срываются эмоционально нестабильные или к чему-то привязанные люди. Это слабость, если человек изменяет себе, своим убеждениям и привычкам. У меня такого не было. Я осознанно принял решение не есть мясо, не пить алкоголь, не курить табак. Это мое решение – оно монументальное, обратного пути нет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фролов Оренбург
Сегодня, 17:32
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(4)
№6 Написал: Archangel г Череповец (Сегодня, 18:42) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
– У меня в семье так сложилось. Признание подкаблучника. Алкоголь и табак понятно, мясо тут при чем?
Регистрация: 20.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Рома Карпанов (Сегодня, 18:35) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 17:55) #
  • -1
  •  (3)
online

Я осознанно принял решение не есть мясо, не пить алкоголь, не курить табак.

Болеет наверное...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:42) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: ЦОДД
Тут мы все ну ни как поспорить не можем

Зачем спорить? Трахайте хоть коз и кур в своем скотном дворе..Мы то причем?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 17:40) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: maradona72
Трахать резиновую куклу и курить электросигары


Это вы свиные в этом специ. Тут мы все ну ни как поспорить не можем joy
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:33) #
  • -3
  •  (11)

Трахать резиновую куклу и курить электросигары


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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