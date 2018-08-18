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Олег Фоменко: пропустили гол от "Спартака" из-за усталости и потери концентрации

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко в эфире канала "Матч Премьер" высказался о матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:2).

- У нас было много голевых моментов. Были готовы к стандартным положениям "Спартака".

- Почему пропустили гол в концовке?

- Наверное, из-за усталости и потери концентрации. Не реализовали свои моменты, поскольку то вратарь спасал, то штанга.
Теги: Фоменко Спартак Краснодар
Сегодня, 21:15
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№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Фома видимо забыл как в прошлом туре с Уфой поперло Краснодару
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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