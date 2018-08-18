Олег Фоменко: пропустили гол от "Спартака" из-за усталости и потери концентрации

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко в эфире канала "Матч Премьер" высказался о матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:2).- У нас было много голевых моментов. Были готовы к стандартным положениям "Спартака".- Наверное, из-за усталости и потери концентрации. Не реализовали свои моменты, поскольку то вратарь спасал, то штанга.