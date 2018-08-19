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"Зенит" одержал победу над "Уралом" в матче молодежных команд

Молодежное первенство

4 тур

"Зенит" – "Урал" 3:1
Голы: Левин, 27, Смирнов, 65, Некрасов, 77, Першин, 83


"Зенит": Рыбиков, Запрягаев, Плотников, Алоян, Смирнов (Коротков, 30), Левин (Андреев, 63), Колдунов, Соловейчик (Симутенков, 46), Першин, Грищенко (Смирнов, 52), Симдянкин (Иванов, 86)

"Урал": Полетаев, Гейкин, Кириллов, Чижков (Фахрутдинов, 72), Некрасов, Галимов (Прокопьев, 63), Тушков, Новиков (Толкачёв, 84), Кротов, Сысоев, Татаринов
Теги: Зенит Урал
Сегодня, 14:04
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