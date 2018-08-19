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У Щенникова диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра

В воскресенье утром защитник ЦСКА Георгий Щенников прошёл медобследование в связи с травмой, полученной в домашнем матче с тульским «Арсеналом».

У Георгия диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра.

О сроках восстановления игрока пока не сообщается.

pfc-cska.com
Теги: ЦСКА Щенников
Сегодня, 15:54
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№5 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
И это только 4 тур! (((


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья!
Больные кони нам не нужны!


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Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
№3 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 16:10) #
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Здоровья
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 15:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
У нас в прошлом гду сколько порвалось, потом у зинки и коней, потом Селихов, Кокорин, Мамка и Васин... писос
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:55) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
второй пошел.за 4 игры то...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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