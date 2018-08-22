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"Зенит" огорчен отсутствием клуба в FIFA 19

"Зенит" расстроен, что в новом футбольном симуляторе FIFA 19 не будет клуба из Санкт-Петербурга.

Вчера стало известно, что в игре будут только три российских клуба: ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив".

"В некоторых играх мы просто слишком хороши, и в этом году они не позволят нам играть", – говорится в твиттере клуба.
Теги: Зенит
Сегодня, 00:28
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№2 Написал: Роман Пауков (Сегодня, 00:55) #
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online

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Регистрация: 21.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А нахрен он там нужен без РПЛ? Товарняки гонять? В песду...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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