Виталий Денисов провел первую тренировку в составе "Крыльев"

После матча с "Локомотивом" "Крылья Советов" провели восстановительную тренировку, а затем получили один выходной день.Футболисты собрались на клубной базе и начала подготовку к матчу с красноярским "Енисеем". Тренировка была интенсивной и продолжалась около полутора часов. Занятие включало в себя беговые упражнения и двухсторонку. Первую тренировку в составе "Крыльев" провели Паул Антон и защитник Виталий Денисов, прибывший в Самару рано утром.Также в занятии принял участие уругвайский защитник Агустин Рохель, прибывший в расположение команды ранее. Приступил к тренировкам в общей группе форвард Максим Канунников, восстановившийся от повреждения. По индивидуальной программе занимается полузащитник Срджан Мияйлович, вернувшийся в Самару после операции. Жозе Надсон также восстанавливается после повреждения, полученного в матче против "Ростова".