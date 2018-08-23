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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Рамиль Шейдаев: в матче "Крыльев" с "Локомотивом" было непонятно, кто чемпион, а кто - из ФНЛ
22-летний нападающий Рамиль Шейдаев, который в матче против действующего чемпиона страны провел свои первые минуты на поле в составе "Крыльев", ответил на вопросы пресс-службы клуба.
– В воскресенье ты сыграл свой первый матч за "Крылья", какие ощущения от игры?
– Рад тому, что дебютировал, но из-за проигрыша это отходит на второй план. От победы совсем другое было бы ощущение. Тем более что мне понравилось, как мы играли. Может, начало было не самым лучшим, но в конце, во втором тайме было непонятно, кто вышел из ФНЛ, а кто – Чемпион России. Мы очень хорошо выглядели на фоне "Локомотива".
– У клуба новый стадион и одно из первых мест по посещаемости в лиге, как тебе атмосфера матча?
– Стадион отличный! Мне понравились и болельщики – даже после игры, когда матч уже закончился и мы проиграли, все равно нас поддерживали до конца. Спасибо трибунам за это. Надеюсь, такая поддержка будет и в следующих играх.
– Уже удалось понять тот футбол, который тренерский штаб хочет видеть в исполнении игроков?
– В команде я неделю, но не первый день играю в футбол и мне несложно понять, что от меня требуют. Буду стараться выполнять все установки и требования как можно лучше, как можно больше пользы приносить команде.
– Сейчас РПЛ критикуют за низкую результативность, потому что много матчей заканчивается с одним забитым мячом, что ты можешь сказать о зрелищности чемпионата?
– Последний тур получился более результативным, было забито много мячей, были результаты 4:0, 4:1. Но во всех чемпионатах случается, когда забивают мало. Думаю, с каждым туром будет лучше, и футбол будет интереснее, тем более, что не все команды еще вышли на свой топ-уровень.
– Многие игроки в начале сезона признаются, что еще не полностью "вкатились", насколько оцениваешь свою готовность по 100% шкале?
– Могу сказать, что хочу играть с первой минуты. И хочу этого с первого дня нахождения в команде, которой я рассчитываю помогать. Буду стараться. Все будет так, как скажет тренер: когда он решит, что я готов, надеюсь, буду выходить на поле.
– Успел уже прогуляться по Самаре?
– Пока успел прогуляться только по набережной. Кажется, Самара – не самый большой, но уютный город. Мне нравится.
– С кем, кроме Азера Алиева, близко общаешься?
– Когда приехал в Самару, уже знал половину команды, поэтому мне было легко адаптироваться. С этим нет проблем, меня легко приняли. С любым могу пообщаться.
– В воскресенье ты сыграл свой первый матч за "Крылья", какие ощущения от игры?
– Рад тому, что дебютировал, но из-за проигрыша это отходит на второй план. От победы совсем другое было бы ощущение. Тем более что мне понравилось, как мы играли. Может, начало было не самым лучшим, но в конце, во втором тайме было непонятно, кто вышел из ФНЛ, а кто – Чемпион России. Мы очень хорошо выглядели на фоне "Локомотива".
– У клуба новый стадион и одно из первых мест по посещаемости в лиге, как тебе атмосфера матча?
– Стадион отличный! Мне понравились и болельщики – даже после игры, когда матч уже закончился и мы проиграли, все равно нас поддерживали до конца. Спасибо трибунам за это. Надеюсь, такая поддержка будет и в следующих играх.
– Уже удалось понять тот футбол, который тренерский штаб хочет видеть в исполнении игроков?
– В команде я неделю, но не первый день играю в футбол и мне несложно понять, что от меня требуют. Буду стараться выполнять все установки и требования как можно лучше, как можно больше пользы приносить команде.
– Сейчас РПЛ критикуют за низкую результативность, потому что много матчей заканчивается с одним забитым мячом, что ты можешь сказать о зрелищности чемпионата?
– Последний тур получился более результативным, было забито много мячей, были результаты 4:0, 4:1. Но во всех чемпионатах случается, когда забивают мало. Думаю, с каждым туром будет лучше, и футбол будет интереснее, тем более, что не все команды еще вышли на свой топ-уровень.
– Многие игроки в начале сезона признаются, что еще не полностью "вкатились", насколько оцениваешь свою готовность по 100% шкале?
– Могу сказать, что хочу играть с первой минуты. И хочу этого с первого дня нахождения в команде, которой я рассчитываю помогать. Буду стараться. Все будет так, как скажет тренер: когда он решит, что я готов, надеюсь, буду выходить на поле.
– Успел уже прогуляться по Самаре?
– Пока успел прогуляться только по набережной. Кажется, Самара – не самый большой, но уютный город. Мне нравится.
– С кем, кроме Азера Алиева, близко общаешься?
– Когда приехал в Самару, уже знал половину команды, поэтому мне было легко адаптироваться. С этим нет проблем, меня легко приняли. С любым могу пообщаться.
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