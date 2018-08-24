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Александр Мартынович: не понимаю, почему мы, белорусы, до сих пор легионеры в России

Защитник "Краснодара" и сборной Белоруссии Александр Мартынович прокомментировал предложение Министерства спорта РФ не распространять действия лимита на легионеров в российском футболе на игроков из Беларуси.

"Я давно говорил, что белорусы – это те люди, которые максимально близки и по менталитету, и по духу к россиянам, поэтому я до сих пор не понимал, почему мы до сих пор легионеры. Белорусских футболистов сейчас не очень много играет в России, поэтому никакой опасности в том, что они займут места россиян, нет, и мы не атакуем какой-то рынок. Во всяком случае, когда бразильцы становятся русскими, не зная языка по большей части, это более странно.

Было бы здорово, если бы нас перестали считать легионерами. Для белорусов это было бы победой. Ждем, какое решение примут", - цитирует Мартыновича ТАСС.
Теги: Мартынович Краснодар
Сегодня, 05:22
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№7 Написал: love zina in a point (Сегодня, 07:02) #
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Цитата: СуперШтангист
Нытьё футболёров краснодара продолжается в стиле "Мама, почему у машинки 4 колеса, а не 3

Так вот найдут штатного психолога в команду, и станет на много легче переносить тягости поражений

"Краснодар" после матча со "Спартаком" ищет психолога

www.sport-express.ru
Спорт-Экспресс
"Краснодар" после поражения от "Спартака" (0:1) в четвертом туре российской премьер-лиги открыл вакансию спортивного психолога. Объявление опубликовано на портале HeadHunter 20 августа. Встреча прошла 18 августа.
Соискатель должности должен иметь высшее психологическое образование и опыт работы со спортсменами.

В его обязанности будет входить работа, направленная на сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников клубной академии; определение факторов, препятствующих развитию личности воспитанников и принятие мер по оказанию им различного вида психологической помощи; проведение психологической диагностики различного профиля и предназначения.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 07:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хитрожопость всех этих « братьев» порой зашкаливает. Все стали самостийными, но житя хотят за счёт Саршего Брата.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: Crowley172 (Сегодня, 06:55) #
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online

Чемпинаты бы объединить еще..
Регистрация: 15.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 06:54) #
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Болеет за:
«Терек»
Нытьё футболёров краснодара продолжается в стиле "Мама, почему у машинки 4 колеса, а не 3))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 06:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Потому что 26 декабря 1991 года Великая Держава, гражданами которой были и вы, белорусы, перестала существовать...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: jarny (Сегодня, 06:13) #
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online

Мартынович сравнивает теплое с мягким. Лимит на легионеров нужен для поддержки игроков, способных сыграть за нашу сборную. По крайней, мере, так он задумывался)))) При чем тут менталитет и близость духа - у нас разные сборные)))) Если в РПЛ белорусы станут не легами, то и в Белоруссии должны быть ответные подобные меры.
Регистрация: 6.02.2009 [жалоба]
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 06:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Возможно, дело в том, что вы граждане другого государства.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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