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Андрей Чернышов: Ташаев должен играть с "Динамо"

Бывший игрок "Динамо" и "Спартака" Андрей Чернышов поделился ожиданиями от московского дерби в 5-м туре РПЛ.

"Это прекрасно, что билеты все проданы. Ожидаем увидеть хороший атакующий футбол с обеих сторон. "Спартак" в прошлом сезоне не смог победить "Динамо", это дополнительная мотивация для красно-белых. "Динамо" после крупной победы над "Уфой" чувствует себя уверенно и готово к битве. Прогнозы в дерби делать сложно, поэтому предположу, что будет много забитых мячей.

Ташаев игрок "Спартака" — должен выходить и играть, если конечно тренер поставит в стартовый состав. У него есть контракт и его надо выполнять. Он не первый игрок, совершивший такой переход и ничего страшного в этом нет", - цитирует Чернышова Sport24.
Теги: Чернышов Ташаев Динамо Спартак
Сегодня, 16:19
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