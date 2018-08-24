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Массимо Каррера: недовольство "Краснодара"? Когда команда проигрывает, виноват не судья

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, как относится к критике судейства со стороны "Краснодара" после матча 4-го тура РПЛ с красно-белыми.

"Думаю, каждый человек в своем клубе видит ситуации на свое усмотрение. Я никогда не говорил о судьях и не буду этого делать. Это значит создавать алиби команде. Когда команда проигрывает, виноват не судья", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Краснодар Спартак
Сегодня, 19:33
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(3)
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 20:31) #
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  •  (7)

Цитата: Яamon
но свиньи обычно говорят


А КОЗЛЫ обычно блеют.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 20:27) #
  • -3
  •  (5)

Яamon,
причём, открыто заявляют на всю страну: " Я ХОЧУ, чтобы ЭТОТ судья больше НЕ РАБОТАЛ". вот такие евростандарты, мля...
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
№5 Написал: Rasmuz (Сегодня, 20:15) #
  • +3
  •  (7)

Каррера прав
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:14) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Яamon
"Когда команда проигрывает, виноват не судья". но свиньи обычно говорят, когда проигрывают, что виноват судья. кому верить?

Всё ещё свербит ? Поплачь...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Яamon (Сегодня, 20:06) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
"Когда команда проигрывает, виноват не судья". но свиньи обычно говорят, когда проигрывают, что виноват судья. кому верить?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:54) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Коротко и ясно.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:44) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Да насрать всем на недовольство краснодаришки, пусть 476% воспитанников для начала воспитают
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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