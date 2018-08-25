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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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17:08
Вратарь тульского "Арсенала": не хочется верить, что ошибки арбитров направлены против нас (1)
Вратарь тульского "Арсенала": не хочется верить, что ошибки арбитров направлены против нас (1)
16:16
"Зенит" отправился в Уфу
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16:04
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Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR (8)
15:34
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"
11:35
Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро
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Фабрицио Раванелли: если узнаю, что кто-то из игроков киевского "Арсенала" сливает матчи - убью его (6)
09:39
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Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом", требуя зарплату как у Кейна и Льориса
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08:13
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Массимо Каррера: Фернандо не жмёт мне руку после замен? Всё нормально, каждый реагирует по-своему (9)
"Зенит" отправился в Уфу
"Зенит" отправился в Уфу на матч 5-го тура чемпионата России против местного клуба. Об этом сообщает пресс-служба питерской команды.
Петербург ?? Уфа #УфаЗенит pic.twitter.com/vyc6DpeJ45— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 25, 2018
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