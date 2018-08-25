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"Зенит" отправился в Уфу

"Зенит" отправился в Уфу на матч 5-го тура чемпионата России против местного клуба. Об этом сообщает пресс-служба питерской команды.

Теги: Зенит
Сегодня, 16:16
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