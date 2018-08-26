Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Ивелин Попов: гол Рыкова в ворота "Спартака" - случайность

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов считает, что его команда должна была одержать более убедительную победу над "Динамо" (2:1).

"Мы с первых минут пошли в атаку и забили два быстрых гола. Думаю, именно это и стало ключевым событием матча. Победа абсолютно заслуженная, но "Спартак" должен был побеждать крупнее.

Считаю, что эта игра — самая лучшая у нас в сезоне на данный момент. Мы много атаковали, били по воротам, создавали моменты. У нас многое получалось на поле.

Гол Владимира Рыкова — случайность, к сожалению, Саша Максименко допустил ошибку, но ничего страшного нет. Он молодой вратарь и набирается опыта. Главное, "Спартак" победил", - цитирует Попова "Р-Спорт".
Теги: Попов Спартак Рубин
Сегодня, 09:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
14
(3)
№14 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 11:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Цитата: utekay
кто это на первом месте? какая-то хрень confused

зенки протри.хрень уже на 2-м.

laughing laughing laughing


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№13 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:42) #
  • +1
  •  (3)
online

Пивовед,
Как же это по-свински, когда нечего ответить по делу переходить на оскорбления.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 10:35) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Цитата: utekay
кто это на первом месте? какая-то хрень confused

зенки протри.хрень уже на 2-м.

laughing laughing laughing
Регистрация: 9.01.2009 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:34) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
неужели иванова из закромов опять достанете?


у нас есть Дзюба


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: К.А.
зенки протри.хрень уже на 2-м.

хе...ну порадуйтесь чутка...скоро будем вам втыкать и жарить blush

неужели иванова из закромов опять достанете?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
зенки протри.хрень уже на 2-м.

хе...ну порадуйтесь чутка...скоро будем вам втыкать и жарить blush


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:21) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
кто это на первом месте? какая-то хрень confused

зенки протри.хрень уже на 2-м.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:17) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
кто это на первом месте? какая-то хрень confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:15) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: Sergeevich
Это голы Спартака - случайность, ошибки игроков Динамо. А тут очень красиво получилось)


ты просто феноменальный дятел..

он просто за зенит.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
сам ты случайность


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:48) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Это голы Спартака - случайность, ошибки игроков Динамо. А тут очень красиво получилось)


ты просто феноменальный дятел..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:39) #
  • -3
  •  (7)
online

Это голы Спартака - случайность, ошибки игроков Динамо. А тут очень красиво получилось)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 09:38) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Вам уже в пример привели как он Песьякову с центра клал. Какая нах случайность? laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:30) #
  • +1
  •  (9)
online

Случайно бывают только рикошеты . Красавец гол стоит десятка обычных.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.