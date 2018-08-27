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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Федор Щербаченко: у Черчесова трудный выбор в атаке
Российский тренер Федор Щербаченко выразил свое мнение, кого из нападающих стоит вызвать в сборную России на матч Лиги наций с Турцией и товарищескую игру с Чехией. Встречи пройдут 7 и 10 сентября.
"В преддверии матчей с Турцией и Чехией тренерскому штабу сборной нужно определиться с составом. В определенной степени придется обновить команду, выбрав лучших футболистов по первым турам РПЛ.
Сегодня не такой большой выбор серди игроков атаки. Конечно, первый номер - это Артем Дзюба, который благодаря чемпионату мира набрал очень хороший ход, форму. Сейчас он наш лидер в атаке и твердый игрок национальной команды.
Дальше уже нужно выбирать. Считаю, Смолов перезагрузился. Пришел в "Локомотив", забил первый гол за новую команду. Думаю, будет прибавлять.
Еще выделю динамовца Кирилла Панченко. После травмы он возвращается на свой былой уровень. Является лидером атакующей линии бело-голубых. Правда, в силу обстоятельств тренер использует его на разных позициях, даже в опорной зоне. Мне кажется, Хохлов принял скоропалительное решение, заменив Панченко в дерби со "Спартаком", так как тот был самым острым в составе гостей. Замена не вытекала из хода встречи. Но это право тренера.
И нужно упомянуть еще Дмитрия Полоза. На мой взгляд, у него образовался весьма эффективный дуэт в атаке "Рубина" с Азмуном.
Хочу заметить, что это лишь мое мнение со стороны, которое я ни в коем случае не навязываю главному тренеру сборной", - цитирует Щербаченко "Спорт-Экспресс".
"В преддверии матчей с Турцией и Чехией тренерскому штабу сборной нужно определиться с составом. В определенной степени придется обновить команду, выбрав лучших футболистов по первым турам РПЛ.
Сегодня не такой большой выбор серди игроков атаки. Конечно, первый номер - это Артем Дзюба, который благодаря чемпионату мира набрал очень хороший ход, форму. Сейчас он наш лидер в атаке и твердый игрок национальной команды.
Дальше уже нужно выбирать. Считаю, Смолов перезагрузился. Пришел в "Локомотив", забил первый гол за новую команду. Думаю, будет прибавлять.
Еще выделю динамовца Кирилла Панченко. После травмы он возвращается на свой былой уровень. Является лидером атакующей линии бело-голубых. Правда, в силу обстоятельств тренер использует его на разных позициях, даже в опорной зоне. Мне кажется, Хохлов принял скоропалительное решение, заменив Панченко в дерби со "Спартаком", так как тот был самым острым в составе гостей. Замена не вытекала из хода встречи. Но это право тренера.
И нужно упомянуть еще Дмитрия Полоза. На мой взгляд, у него образовался весьма эффективный дуэт в атаке "Рубина" с Азмуном.
Хочу заметить, что это лишь мое мнение со стороны, которое я ни в коем случае не навязываю главному тренеру сборной", - цитирует Щербаченко "Спорт-Экспресс".
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