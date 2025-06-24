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Владелец "Акрона" рассказал, когда Дзюба завершит карьеру

Владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал, когда форвард тольяттинского клуба Артем Дзюба может завершить карьеру.
Фото: ФК "Акрон"
«В личной беседе он не конкретизировал, но сказал, что, возможно, да, он хочет закончить с футболом после следующего сезона. С учётом того, что он побил все возможные рекорды, хотя у него остался ещё один - рекорд лучшего бомбардира «Акрона», он сейчас принадлежит Понсе, 17 голов. Поэтому у Артёма очень крутая мотивация на следующий сезон», - цитирует Морозова Odds.ru.

Контракт 36-летнего форварда с «Акроном» действует до 30 июня 2026 года.

В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах за тольяттинскую команду, забив десять голов. Также на его счету пять результативных передач.

По итогам сезона-2024/25 «Акрон» занял девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

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