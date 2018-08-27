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"Бурсаспор" расстался с экс-фовардом ЦСКА Нецидом

Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, чешский нападающий, который некоторое время играл в России, покинул клуб. Стороны расторгли контракт по согласию сторон.

29-летний нападающий провел за команду 47 матчей и забил 18 мячей при трех голевых передачах. Ранее он выступал за ЦСКА (108 матчей, 30 голов и восемь голевых передач)
Теги: ЦСКА Нецид
Сегодня, 15:52
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