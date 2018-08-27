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"Енисей" с минимальным преимуществом переиграл "Крылья Советов"

В заключительном матче 5-го тура "Енисей" сумел переиграть "Крылья Советов". Победным голом отличился Костюков, забивший еще до перерыва. Большую часть матча "Крылья Советов" провели в меньшинстве из-за удаления Олега Ланина. Это первая победа "Енисея" в премьер-лиге - они позволяет команде Аленичева подняться на 12 место.

"Енисей" – "Крылья Советов" 1:0

Гол: Костюков, 44

"Енисей": Юрченко, Дугалич, Ятченко, Грицаенко, Кичин, Комолов, Зотов, Костюков (Костюков, 84), Огуде, Обрадович (Саркисович, 46), Бодул (Кутьин. 60)

"Крылья Советов": Конюхов, Самарджич, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин (Корниленко, 88), Денисов, Ланин, Антон (Канунников 69), Чочиев, Яковлев (Башкиров, 58), Соболев

Предупреждения: Ланин, 33, Обрадович, 35, Бодул, 39, Кутьин, 89

Удаление: Ланин, 35.


"Енисей" - "Крылья Советов": Вилков удалил полузащитника гостей Ланина
Теги: Крылья Советов Енисей Костюков Аленичев Тихонов
Сегодня, 19:29
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12
(2)
№12 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Хз что
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: SVN (Сегодня, 20:57) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: афанасий
Ну Тихонов набрал себе в команду тех еще "футболистов", которые уже неоднократно доказывали, что ни на что не способны. А именно: Канунников (не мог заиграть даже в прошлогоднем Хабаровске), Яковлев (не смог в Анжи), Шейдаев это вообще кадр, отказался от российского гражданства, а теперь обратно приперся! А также Денисов который в Локо уже давно не игрок, Рыжиков которому не дали завершить карьеру и вишенка на торте - Михаил Андреевич Тихонов)))))

Взяли тех,на кого денег хватило,да и кроме сына,все перечисленные футболисты только пришли в команду,не все сразу... worried
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 20:47) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Ну Тихонов набрал себе в команду тех еще "футболистов", которые уже неоднократно доказывали, что ни на что не способны. А именно: Канунников (не мог заиграть даже в прошлогоднем Хабаровске), Яковлев (не смог в Анжи), Шейдаев это вообще кадр, отказался от российского гражданства, а теперь обратно приперся! А также Денисов который в Локо уже давно не игрок, Рыжиков которому не дали завершить карьеру и вишенка на торте - Михаил Андреевич Тихонов)))))


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№9 Написал: GPS (Сегодня, 20:18) #
  • -1
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Цитата: SVN
в центральном круге стоял,боялся похудеть

laughing
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№8 Написал: SVN (Сегодня, 20:12) #
  • -2
  •  (4)
online

Не видел матч,как судейство ребят??Вилков повысил квалификацию,или опять в центральном круге стоял,боялся похудеть?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: madhate Вальхалла (Сегодня, 20:03) #
  • 0
  •  (0)
online

у крыльев импотенция как-будто в атакующей линии. тихонову бы пару толковых исполнителей в атаку и можно бороться за очки.
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
№6 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:02) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Там Андрей -тренер ,напротив Дима...,но Енисей - земляки...,потому с победой!


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Бриг,
Не хочется оправдывать Крылья, но до удаления игра в целом была равная. И то во втором тайме, особенно в конце Крылья давили. Сегодня не их день был. Да и были в створ вроде...
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 19:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Ну что...Енисейодерживает первую победу в чемпионате.Самарцы в целом играли неплохо, но ноль ударов в створ ворот говорят о многом. Тихонову есть над чем работать.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: Nahtigal Самара (Сегодня, 19:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Крылья Сов»
А на моей памяти впервые что игрока бьют по лицу и удаляют.
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
ух ты...молодцы!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 19:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ну что, товарищи, на моей памяти такое впервые, чтобы на матче включали фонограмму болельщиков в записи. То ли плакать, то ли смеяться.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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