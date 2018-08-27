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Екатеринбург Уфа
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"Енисей" с минимальным преимуществом переиграл "Крылья Советов"
В заключительном матче 5-го тура "Енисей" сумел переиграть "Крылья Советов". Победным голом отличился Костюков, забивший еще до перерыва. Большую часть матча "Крылья Советов" провели в меньшинстве из-за удаления Олега Ланина. Это первая победа "Енисея" в премьер-лиге - они позволяет команде Аленичева подняться на 12 место.
"Енисей" – "Крылья Советов" 1:0
Гол: Костюков, 44
"Енисей": Юрченко, Дугалич, Ятченко, Грицаенко, Кичин, Комолов, Зотов, Костюков (Костюков, 84), Огуде, Обрадович (Саркисович, 46), Бодул (Кутьин. 60)
"Крылья Советов": Конюхов, Самарджич, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин (Корниленко, 88), Денисов, Ланин, Антон (Канунников 69), Чочиев, Яковлев (Башкиров, 58), Соболев
Предупреждения: Ланин, 33, Обрадович, 35, Бодул, 39, Кутьин, 89
Удаление: Ланин, 35.
"Енисей" - "Крылья Советов": Вилков удалил полузащитника гостей Ланина
"Енисей" – "Крылья Советов" 1:0
Гол: Костюков, 44
"Енисей": Юрченко, Дугалич, Ятченко, Грицаенко, Кичин, Комолов, Зотов, Костюков (Костюков, 84), Огуде, Обрадович (Саркисович, 46), Бодул (Кутьин. 60)
"Крылья Советов": Конюхов, Самарджич, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин (Корниленко, 88), Денисов, Ланин, Антон (Канунников 69), Чочиев, Яковлев (Башкиров, 58), Соболев
Предупреждения: Ланин, 33, Обрадович, 35, Бодул, 39, Кутьин, 89
Удаление: Ланин, 35.
?? @FCEnisey одержал первую победу в #РПЛ, переиграв @fckssamara со счётом 1:0.— Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 27, 2018
?? Победный мяч на счету Михаила Костюкова. #ЕнисейКрылья pic.twitter.com/513E3rTr6O
"Енисей" - "Крылья Советов": Вилков удалил полузащитника гостей Ланина
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