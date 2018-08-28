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Осман Кадиев: долг "Анжи" на сегодня 260 миллионов рублей

Осман Кадиев: долг "Анжи" на сегодня 260 миллионов рублей

Президент махачкалинского "Анжи" рассказал о деталях и причинах финансовых трудностей в клубе:

- Когда мы принимали решение вернуться в Премьер-лигу, у клуба не было серьезных проблем. Были долги в размере 13-15 миллионов, но это в пределах того, что можно было бы восполнить.

Долги, как снежный ком, пошли друг за другом. Связано с тем, что закрыли мне счета в Америке.

Перед игроками с прошлого сезона есть долги. Долг "Анжи" на сегодня 260 миллионов рублей. В основном, это зарплаты.

Помощь от правительства? Заинтересованности у республики пока нет, - передает слова функционера Sport24

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Теги: Кадиев Анжи
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